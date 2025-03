DQS GmbH

AuditEvolution 2025: Erfolgsfaktor Managementsystem

Wie Managementsysteme Unternehmen zukunftssicher machen

Online-Kongress am 02. April 2025

Frankfurt am Main (ots)

Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen (DQS GmbH) lädt am 2. April 2025 von 09:30 bis 16:30 Uhr zum Online-Kongress "AuditEvolution 2025 - Erfolgsfaktor Managementsystem" ein. Unter der Überschrift "Managementsysteme als Schlüssel zur Unternehmensstabilität" versammelt die Veranstaltung führende Experten, Visionäre und Praktiker, die über den Wandel und die Zukunft interner Audits und deren zentrale Rolle für stabile Managementsysteme sprechen. Das Vortragsprogramm wird ergänzt um ein Workshop Panel zu vier Praxisthemen. Mehr Informationen und ein Anmeldeformular gibt es auf der Veranstaltungsseite .

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Qualitätsmanagement, Compliance, Nachhaltigkeit und Unternehmenssteuerung sowie an Auditoren und Berater, die mit Managementsystemen arbeiten. Besonders wertvoll ist AuditEvolution 2025 für Unternehmen, die ihre internen Audits strategisch weiterentwickeln und von Best Practices profitieren möchten.

Audit-Revolution statt Pflichtprogramm: Interne Audits neu gedacht

Ein zentraler Schwerpunkt des Kongresses ist die innovative Gestaltung interner Audits. Weg von eingefahrenen Routinen hin zu spannenden und effektiven Erkenntnisprozessen, die echte Mehrwerte für das Unternehmen schaffen: Die Referent:innen der DQS präsentieren Beispiele, wie interne Audits anders durchgeführt werden können, um nicht nur Normkonformität und Compliance zu überprüfen, sondern auch echte Mehrwerte für Unternehmen zu schaffen.

Managementsysteme als Erfolgsfaktor für Unternehmensresilienz

In einer sich ständig verändernden Geschäftswelt werden Managementsysteme zunehmend zum Erfolgsfaktor für die Widerstandskraft von Unternehmen. Sie helfen dabei, Risiken frühzeitig zu erkennen, Prozesse zu optimieren und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.

Im Tagungsprogramm ist DQS-Auditorin Martina Scharwey unter anderem mit einem Workshop zum Thema "Management Review" vertreten. Die Trainerin, Beraterin und Expertin für Prozess-, Kennzahlen- und Risikomanagement betont: "Managementbewertungen sind keine Zeitverschwendung - sie sind der Schlüssel zu echter Unternehmenssteuerung. Ohne diese Reflexion lebt das Management in einer Wohlfühlblase und ignoriert Risiken, die bei klarem Blick sofort sichtbar wären." AuditEvolution 2025 zeigt, wie Unternehmen Managementbewertungen gezielt als Steuerungsinstrument nutzen können, um Fehlentscheidungen zu vermeiden und nachhaltig erfolgreich zu bleiben.

Termindaten:

Kongress AuditEvolution 2025

Erfolgsfaktor Managementsystem

Online am 02. April 2025 von 09:30-16:30 Uhr

Information und Anmeldung

DQS - Leveraging Quality, Driving Success

Die DQS unterstützt Organisationen weltweit, Vertrauen aufzubauen, Innovationen voranzutreiben und nachhaltiges Wachstum zu erzielen - mit Zertifizierungen, die den Erfolg von morgen sichern. Gegründet 1985 durch das Deutsche Institut für Normung (DIN) und die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ), hat sich die DQS zu einem weltweit führenden Anbieter für Assessment und Zertifizierung von Managementsystemen entwickelt. 2.500 hochqualifizierte Auditoren führen jährlich über 125.000 Audittage in mehr als 60 Ländern durch. International anerkannte Zertifizierungen nach über 200 Standards tragen dazu bei, Risiken zu managen, Vorgaben einzuhalten und neue Chancen in einem dynamischen wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld zu erschließen.

Mit einem Anspruch, der weit über Compliance hinausgeht, ist die DQS ein vertrauenswürdiger Partner für Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit. Ihre Expertise reicht von Cybersicherheit und AI-Governance bis hin zu ESG-Compliance, Lieferkettenmanagement, Sicherheit von Medizinprodukten und Zukunftsmobilität. Branchenübergreifend schafft sie somit einen entscheidenden Mehrwert für widerstandsfähige, nachhaltige und zukunftsfähige Prozesse. Fortschrittliche Auditmethoden, prädiktive Analysen und Echtzeit-Erkenntnisse helfen Organisationen dabei, ihre Geschäftsabläufe zukunftssicher zu gestalten und ihr Engagement für Exzellenz und verantwortungsbewusstes Wirtschaften zu demonstrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dqsglobal.com

