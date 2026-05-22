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Marc Cain hechiza Madrid: una experiencia inmersiva bajo el “Blazing Sun”

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Madrid (ots)

La empresa de moda alemana Marc Cain invitó ayer por la noche a un evento exclusivo de primer nivel en Madrid. Bajo el lema “Blazing Sun”, el reconocido Nomad Museo Inmersivo se transformó en un oasis virtual que combinó moda, tecnología y sensualidad veraniega de una manera única. Entre los invitados de alto perfil se encontraba la conocida actriz española Paz Vega.

El lugar, conocido por sus superficies de proyección inmersivas de última generación, ofreció el escenario perfecto para la nueva colección. Los invitados se encontraron en medio de un entorno virtual de playa: representaciones de arena fina, conchas brillantes y corales delicados crearon una especial “sensación de playa”. El recorrido visual estuvo acompañado por imágenes de ambiente de la colección y momentos destacados exclusivos del desfile de la Fashion Week de Berlín, que proyectaron los looks de “Blazing Sun” a tamaño real sobre las paredes del museo.

En el corazón de este mundo digital se celebró una cena exclusiva. Entre los invitados de la escena de la moda española se encontraban las influencers Alexandra Pereira, Gala González, Marta Sierra, Alex Rivière-Sieber y Marta Ortiz, quienes acudieron vestidas con looks clave de la nueva colección.

Se prestó especial atención a la icónica actriz española Paz Vega, que disfrutó visiblemente de la velada: «Es fascinante cómo Marc Cain ha logrado hacer palpable en este espacio digital la calidez y la luz de la colección “Blazing Sun”. La moda transmite la sensación de un día de verano en España: ligera, elegante y llena de energía. Esta experiencia inmersiva de esta noche ha sido absolutamente mágica», afirmó Paz Vega.

Con este evento en Madrid, Marc Cain reafirma una vez más su aspiración de no solo presentar la moda, sino de hacerla vivible. La colección “Blazing Sun” destaca por materiales de alta calidad, tonos cálidos y estampados veraniegos que, en simbiosis con el mundo virtual submarino y de playa del Nomad Museo, desplegaron todo su esplendor.

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