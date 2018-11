Michael Bublé (43) in Closer über die Krebsdiagnose seines Sohnes: "Wir haben die Hölle erlebt"

Closer Cover Ausgabe 48 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/104352 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, Closer" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Es ist kein leichtes Schicksal für den kanadischen Superstar: Im Alter von drei Jahren wurde bei seinem Sohn Noah Leberkrebs diagnostiziert. Wie dieser Schock sein Leben und die Beziehung zu seiner Frau Luisana Lopilato (31) verändert hat, verrät Michael Bublé im Interview mit Closer (EVT 21.11.).

"Wir haben die Hölle erlebt. Dein Leben verändert sich unwiderruflich, wenn du mit deiner eigenen Sterblichkeit oder der Sterblichkeit eines Menschen konfrontiert wirst, den du über alles auf der Welt liebst", erzählt Michael Bublé. "Meine Familie bedeutet mir alles. Diese Angst aushalten zu müssen, es zerreißt dich. Ich bin nicht mehr derselbe Mensch, und das ist okay so."

Ende Juli ist der Sänger mit einer Tochter zum dritten Mal Papa geworden. "Sie ist wunderschön. Meine Frau ist so glücklich. Sie ist richtig verliebt. Und ich auch." Die Eltern haben ihr den Namen Vida gegeben, was auf Deutsch 'Leben' heißt. "Ihren Namen haben wir bewusst ausgesucht. Sie ist unser Wunder. Dass aus so einer furchtbaren Zeit so etwas Schönes wie unsere Tochter entstehen kann, puh."

Die Liebe zu seiner Frau wurde durch die schwere Zeit jedoch nur stärker. "Ich habe meine Frau immer bewundert, doch mehr denn je habe ich mich tief in sie verliebt, nicht nur als Partnerin, auch als Mutter, als Mensch an sich. Luisana hat Übermenschliches geleistet", so Michael Bublé. "Mein Lebensplan ist diese Frau, sind diese drei Kinder. Das ist alles. Ich will nie wieder in meinem Leben ein Date mit einem anderen Menschen haben müssen. Nie mehr. Ich habe großes Glück. Ich habe eine fantastische Frau geheiratet."

