Dieter Bohlens (64) Freundin Carina Walz (34) exklusiv in Closer: Jetzt wird sie Model!

Hamburg (ots) - Seit fast zwölf Jahren sind sie ein Paar: Carina Walz und Pop-Titan Dieter Bohlen. Exklusiv in Closer (EVT 5.9.) spricht sie erstmals über ihre Beziehung und aufdringliche Verehrerinnen. Außerdem verrät Dieter Bohlen Details über ihren neuen Model Job.

"Uns redet keiner rein, wir machen alles selbst - das war schon immer unser Ding", beschreibt Carina selbstbewusst ihre Liebe zu Bohlen. In ihrer Beziehung ist Eifersucht kein Thema, ihr Vertrauen ist groß. Nervig kann es für Carina dennoch werden, denn ihr Partner hat sehr anhängliche Fans. "Frauen können echt krass sein", berichtet sie. "Die baggern ihn sogar schamlos an, wenn ich fünf Zentimeter neben ihm stehe und wir Händchen halten." Wie die beiden damit umgehen? "Wir schauen uns dann an und lachen. Mir ist klar, dass Dieter Tausende Angebote bekommt - in jedem Flieger, in jedem Hotel treten Schönheiten an ihn ran. Aber auf ihn kann ich mich hundertprozentig verlassen. Wir könnten für einen Tag die Handys tauschen - da würde keiner negative Überraschungen erleben. Er ist treu, loyal, lügt nicht und betrügt niemanden. Alles für seine Familie, alles für seine Freunde."

Beruflich geht Carina neue Wege. Denn Carina hat einen Model-Deal unterschrieben. Ihr Partner Dieter Bohlen erklärt, wie es dazu kam: "Carina stand fast immer dabei, wenn ich Fotoshootings hatte, und gab mir gute Tipps. Irgendwann habe ich dann überlegt, dass sie in der Zeit, in der sie sowieso da ist, ja eigentlich auch Sachen anziehen könnte - und zwar für die Frauen-Linie von Camp David, die Soccx heißt. Sie fühlt sich sehr wohl in der Rolle." Carina ergänzt: "Ich werde für die nächsten zwei Jahre das Werbegesicht der Marke sein."

