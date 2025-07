1337 UGC GmbH übernimmt MeinTurnierplan GmbH - Ausbau digitaler Services für Sportvereine und Veranstalter

Schwanstetten (ots) - In Deutschland schwankt nicht nur die Arztdichte deutlich, sondern auch die Sprechzeit. Am längsten haben die Praxen in den Bundesländern Bremen, Berlin und Hamburg geöffnet, am kürzesten in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. In Sachsen-Anhalt öffnen Ärzte ihre Praxen knapp sechs Stunden kürzer als in Bremen - pro Woche. Auch bei den Fachrichtungen und Städten zeigen sich ...

mehr