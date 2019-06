Energy2market GmbH

Starke Partnerschaft für langfristigen Erfolg - EDF-LEM steigt bei Energy2market ein

Leipzig (ots)

Um den Wachstumskurs der Energy2market GmbH (e2m) im internationalen Geschäft mit der Direktvermarktung sowie beim Aufbau Virtueller Kraftwerke (VKW) weiter voranzutreiben, haben deren Gesellschafter in den letzten Wochen intensive Gespräche mit finanzstarken, strategischen Partnern geführt. Im Ergebnis dessen haben der Mehrheitsgesellschafter Trailstone UK Ltd. und die Gründungsgesellschafter beschlossen, 100% der Gesellschaftsanteile an die französische EDF-Gruppe, eines der führenden Versorgungsunternehmen in Europa, zu veräußern.

Beim Käufer der Anteile handelt es sich um die konzerneigene Beteiligungsgesellschaft EDF Pulse Croissance Holding, welche insbesondere für EDF Local Energy Management (EDF-LEM) Beteiligungen erwirbt. EDF-LEM ist innerhalb des EDF-Konzerns für den Aufbau von Infrastrukturen zur Nutzung von Energie und Flexibilität aus dezentralen Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten zuständig. Hierdurch sind bereits wachstumsstarke Start-ups entstanden: Agregio, Store and Forecast, Dreev und Powershift. Ziel der Übernahme der e2m ist es, die Entwicklung der EDF-Gruppe zu einem wichtigen Akteur im Bereich der CO2-freien und regenerativen Energien sowie innovativen Energielösungen zu beschleunigen.

Mit der Transaktion wird eine wesentliche Grundlage für die Umsetzung der ambitionierten Wachstumsziele des Leipziger Direktvermarkters in den nächsten Jahren geschaffen. Die Zusammenarbeit mit einem großen europäischen Konzern wird dabei den weiteren Ausbau des Geschäftes im In- und Ausland ermöglichen. Die damit verbundene Erweiterung der IT-Strukturen erfordert Investitionen in Personal, Systeme und Märkte. Auf deren Basis sollen in den kommenden Jahren zusätzliche Marktpotentiale erschlossen werden.

Da die generelle inhaltliche Ausrichtung der e2m im Einklang mit der Entwicklungsstrategie von EDF in diesem Bereich steht, wird sie zusätzlich beschleunigt. "Auch zukünftig werden wir uns auf die Direktvermarktung und den Aufbau Virtueller Kraftwerke konzentrieren", freut sich Sevastos Kavanozis, Geschäftsführer des erfolgreichen Leipziger Unternehmens. "Die wirtschaftliche Stärke des neuen Eigentümers erweitert unsere Möglichkeiten, das Geschäft voranzutreiben jedoch gewaltig. So können wir noch stärker international wachsen, aber beispielsweise auch in das Geschäft mit langfristigen Lieferverträgen einsteigen.". Die e2m, die erst vor wenigen Wochen ihr zehnjähriges Firmenjubiläum gefeiert hat, verankert sich damit nachhaltig im europäischen Energiemarkt.

Die Übernahme der e2m bedarf noch der Genehmigung der europäischen Wettbewerbsaufsichtsbehörden. Der Abschluss der Transaktion ist für das dritte Quartal 2019 geplant.

Kurzinfo über die strategischen Partner

Die e2m ist einer der führenden deutschen Direktvermarkter von Energie und Flexibilität aus dezentralen technischen Einheiten, welche über ein selbstentwickeltes VKW gebündelt sind.

EDF Pulse Croissance Holding ist eine Investmentgesellschaft des EDF-Konzerns, welche auf die Beteiligung an Start-ups sowie innovativen Unternehmen im Energiebereich spezialisiert ist.

