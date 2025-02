marcsfirma

Jürgen Barz: Ein Meister des deutschen Kabaretts verstorben – Mitglied der Kabarett-Gruppe "Insterburg & Co"

Berlin (ots)

Der Berliner Kabarettist, Musiker und Autor Jürgen Barz ist am 14. Januar 2025 nach langer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie verstorben.

Jürgen Barz, der am 14.10.1944 geboren wurde, war von 1967 bis 1979 Mitglied der Kabarett-Gruppe "Insterburg & Co", zu der auch Ingo Insterburg, Karl Dall und Peter Ehlebracht gehörten.

Das Quartett erlangte Kultstatus und war für seinen disruptiven Humor, seine Wortspiele und für die experimentierfreudige Instrumentalisierung seiner Songs bekannt. Ihr bekanntester Hit "Ich liebte ein Mädchen aus..." wurde mehrfach gecovert und fand als Parodie einen festen Platz auf den Social-Media-Plattformen.

1980 gründete Jürgen Barz, zusammen mit der Schauspielerin und Sängerin Uschi Lina, die Punkband "Lilli Berlin". Uschi Lina, die sich später nur noch Lilli Berlin nannte, wurde später seine Ehefrau und langjährige Lebenspartnerin. Bekannt wurde die Band u.a. mit dem Song "Ostberlin Wahnsinn".

Barz Schaffen erstreckte sich über viele kreative Bereiche. Neben der Arbeit als Autor und Verfasser von diverser Sketchen, Zeitungsartikeln, schrieb er auch Synchronbücher. Zudem wirkte er auch in drei Filmen mit. Sein bekanntester Film war "Quartett im Bett" unter der Regie von Ulrich Schamoni.

Jürgen Barz wurde in Buckow, Brandenburg, geboren und wuchs im Nachkriegsberlin in der Linien Straße in Ost-Berlin auf. Mit 14 Jahren zogen er und seine Mutter nach Westberlin.

Jürgen Barz wird als wichtiger Teil der deutschen Comedy-Geschichte in Erinnerung bleiben, der mit seinem Humor und seiner Kreativität das Publikum über Jahrzehnte hinweg begeisterte und inspirierte.

Er hinterlässt eine Ehefrau, einen Sohn aus erster Ehe und eine Enkelin.

