Tänzerin Oumi Janta und Always: Gemeinsam für ein unbeschwertes Gefühl während der Periode mit #AlwaysShake

Always stellt ihre verbesserten Ultra Binden mit neuer saugstarker und weicher Oberfläche vor, die Periodenblut sofort absorbieren, egal bei welchem (Tanz-) Move. Um dies zu unterstreichen, startet die Marke im Frühjahr eine inspirierende Zusammenarbeit mit Jam Skate-Star Oumi Janta. Die junge Berlinerin steht wie keine andere für Lebensfreude und dafür, sich im Einklang mit dem eigenen Körper zu bewegen. Nichts soll Mädchen und Frauen daran hindern, ihre Leidenschaften auszuleben und sich voll zu entfalten. In der neuen Kampagne unter dem Hashtag #AlwaysShake möchte Always Frauen die Angst vor den "Oh-Nein-Momenten" nehmen. Das sind die Momente, in denen in einer Bewegung ein plötzlicher Blutschwall aus dem Körper austritt. In diesen Augenblicken sorgen sich viele Frauen darum, auszulaufen und um sichtbare Blutflecke auf der Kleidung. Zusammen mit Oumi Janta zeigt Always Frauen und Mädchen, dass sie mit den verbesserten Binden während ihrer Periode sorgenfrei Spaß an Bewegung haben können - auch beim Sport und beim Tanzen.

Oumi Janta über Bewegungsfreiheit während der Periode

"Tanzen und Skaten sind für mich Ausdruck meiner Persönlichkeit und Selbstliebe - ich lasse mich dabei von nichts einschränken", beschreibt der Social-Media Star die Hingabe zu ihrer Leidenschaft.

Always hat sich mit der Rollschuhtänzerin zusammengeschlossen, um gemeinsam genau dieses selbstbewusste Lebensgefühl zu vermitteln und Frauen zu helfen, die Periode als natürlichen Teil ihres Körpers anzunehmen. Gerade dann, wenn ein unerwarteter Blutschwall kommt, ist das für viele Frauen ein Gefühl der Unsicherheit. Dieser unangenehme Moment hemmt viele, während der Periode Freude an Bewegung zu empfinden. Always und Oumi Janta geben Frauen daher die nötige Unterstützung, sich nicht von diesen "Oh-Nein-Momenten" ausbremsen zu lassen: "Sicherheit und Komfort während meiner Periode geben mir das Selbstvertrauen, mich ohne Einschränkungen zu bewegen - egal, ob auf der Tanzfläche oder auf Skates. Dabei möchte ich mir keine Sorgen um den nächsten 'Oh-Nein-Moment' machen."

Deshalb vertraut Oumi Janta auf den zuverlässigen Schutz der Always Tag- und Nachtbinden: "Mit Always habe ich die Sicherheit, die ich brauche, um mich auf das zu konzentrieren, was mir wirklich Freude macht. Tagsüber auf das Skaten und Tanzen. Und nachts auf einen erholsamen Schlaf."

#AlwaysShake

Tanzen steht für viele Menschen wie keine andere Bewegung für Freiheit, Individualität und das Ausleben von Leidenschaft. Es schafft Identifikation und vermittelt ein Gefühl von Unabhängigkeit. Nach dem Eiskunstlaufen stellt Always nun genau diese Sportart in den Mittelpunkt der neuen #AlwaysShake Kampagne, um zu vermitteln: Wir lassen uns nicht aufhalten, erst recht nicht von unserer Periode. Neben Oumi Janta arbeitet die Marke mit weiteren Creatorinnen auf Instagram und TikTok zusammen. Gemeinsam möchten sie mit Tanz-Challenges und motivierenden Botschaften Frauen und Mädchen in ganz Deutschland dazu inspirieren, im Einklang mit ihrer Periode zu leben und sich mit Freude durchs Leben zu bewegen.

Always ruft Frauen dazu auf, Teil der Bewegung zu werden und ihre eigenen Erfahrungen unter den Hashtags #OhNeinMomente und #AlwaysShake zu teilen. Die Marke unterstützt Mädchen und Frauen dabei, sich frei zu entfalten und sich in ihrem Körper wohlzufühlen - ob tagsüber während des Sports und der Bewegung oder nachts beim Herumdrehen im Schlaf.

Always dancing. Always safe. Mit den neuen saugstarken und weichen Binden von Always Ultra für bis zu 100 % Auslaufschutz.

Neu: Always Binden mit neuer Oberfläche

Um Frauen zuverlässig bei plötzlichen Blutschwallen und "Oh-Nein-Momenten" rund um die Uhr zu unterstützen, hat Always seine Produkte für Tag und Nacht verbessert. Das gesamte Sortiment der Ultra Binden kommt mit einer neuen Oberfläche, die noch saugstärker und weicher ist. So nimmt sie Blut sofort auf und sorgt für ein trockenes Gefühl, egal bei welchem Move.

Weiterhin können Frauen sich auf den gewohnten Always 3x Schutz verlassen. Die neuen Binden sind sofort trocken, neutralisieren Gerüche und bieten zuverlässigen Auslaufschutz.

Möchten Sie mehr über die Produktneuheiten und die Kampagne erfahren? Für weiterführende Informationen und Interviewanfragen an Oumi Janta steht Ihnen das Presseteam von Always gerne zur Verfügung. Weitere Informationen zu den verbesserten Binden finden sie unter diesem Link.

Über Oumi Janta:

Oumi Janta ist eine deutsche Rollschuhtänzerin, Model und Influencerin mit senegalesischen Wurzeln. Auf ihren Social Media Profilen begeistert sie hunderttausende von Followern mit mitreißenden Jam Skate-Performances. Sie betreibt einen Jam Skate Club in Berlin, um anderen das Rollschuhtanzen beizubringen, und arbeitet als Model für internationale Marken. Oumi Janta gilt als zentrale Figur in der Wiederbelebung des Rollschuhtanzes und inspiriert Frauen durch ihre authentische und kreative Art voller Lebensfreude.

Über Procter & Gamble:

