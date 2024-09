Auto-Medienportal.net

Keiner aus der Szene schafft eine größere Reichweite

Wir liefern jede Woche eine Million Texte, Fotos und Videos an unsere Leser und Redaktionen aus

Stadthagen (ots)

Spannende Zeiten erfordern klare Ansagen. Das gilt auch für uns, das Netzwerk aus freien Fachjournalisten unter dem Dach der Autoren-Union Mobilität. "Meltwater" hat unser Echo in der Mobilitäts-Szene ein Jahr lang gemessen, und seit vier Monaten guckt uns "Landau" auf die Zahlen. Jetzt wissen wir es von den Experten:

Unser System ist einmalig: Journalisten arbeiten für Journalisten.

Niemand schafft eine größere Reichweite: Landau meldet, 1,3 Milliarden Internet-Reichweite und 30 Millionen verbreitete Printauflage pro Monat.

Wir liefern zurzeit jede Woche deutlich mehr als eine Million Datensätze aus (Bots nicht mitgezählt). Im Schnitt 500.000 Texte, 700.000 Fotos und 20.000 Videos, überwiegend als Downloads mit in der Summe 700 GB.

Wir wachsen, auch mit neuen Medien, jetzt in der Aufbauphase.

Angesichts der bisherigen Erfolge zeigt die Redaktion Zufriedenheit, weil die guten Zahlen nur möglich waren bei Vertrauen auf beiden Seiten in die Sorgfalt und Vielfältigkeit der Arbeit. Wir gehen jetzt den nächsten Schritt - mit einem überarbeiteten Auftritt für alle Seiten, aber auch mit neuen Produkten. In den nächsten Wochen wird unser viertes Portal freigeschaltet werden - dieses Mal mehr an den schönen Seiten des Individualverkehrs und seinen Vehikeln orientiert. (aum)

Original-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuell