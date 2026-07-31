Es braucht mehr als die üblichen Reflexe
Zum Ansturm Geflüchteter auf die Exklave Ceuta
Frankfurt (ots)
Die Bilder dieser Woche dürften in ihrer Wirkung mächtiger sein als das, was man aus Ceuta bisher kannte. In einer ohnehin migrationsfeindlichen Stimmung dürften die Bilder in Europa wie ein Brandbeschleuniger wirken. Was es jetzt braucht, sind mutige Politikerinnen und Politiker: Es braucht mehr legale Migrationswege. Gepaart mit massiven Investitionen in die Integration könnte man so ein Modell schaffen, das nicht nur die Wirtschaft der EU stärkt, sondern auch deren Demokratie. Menschlich geboten wäre es allemal.
Pressekontakt:
Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222
Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell