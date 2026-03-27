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Meilenstein für das Renten-System

Frankfurt (ots)

Warum nicht gleich so: Als Finanzminister Lars Klingbeil seinen ersten Entwurf für die überfällige Ablösung der Riester-Rente vorlegte, waren die Banken und Versicherungen zufrieden - die Verbraucherschützer äußerten sich hingegen entsetzt. Schließlich hätten die Finanzinstitute weiter viel Geld mit der privaten Altersvorsorge verdienen und die Anlegerinnen und Anleger mit einer mageren Rendite abspeisen können. Dann legten die Finanzpolitiker der Koalitionsfraktionen von Union und SPD Hand an. Und siehe da: Nun maulen die Banken und Versicherungen - die Verbraucherschützer aber sprechen von einem Meilenstein. Das ist keine Übertreibung. Mit der Reform wird es in Deutschland erstmals eine attraktive private Altersvorsorge geben.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau
Ressort Politik
Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

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