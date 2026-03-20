Frankfurter Rundschau

KI als Waffe gegen Frauen

Frankfurt (ots)

Pornografische Deepfakes und Videos, die sexuelle Gewalt darstellen, kursieren seit Jahren im Netz. Und wieder einmal hinkt das deutsche Recht hinterher. Die Gesellschaft hat Räume zugelassen, in denen sexualisierte Gewalt sich ungestört ausbreiten kann. Heute reicht ein Klick, um aus dem Foto einer realen Frau ein pornografisches Deepfake-Video zu machen. (...) Es greift zu kurz, Mädchen beizubringen, sie müssten Angst vor fremden Männern im Dunkeln haben. Die meisten Übergriffe passieren nicht auf der Straße, sondern im eigenen Zuhause, in Beziehungen. Das Problem ist nicht, dass Frauen zu wenig aufpassen. Wir müssen Männer endlich so erziehen, dass sie keine Gewalt gegen Frauen ausüben.

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