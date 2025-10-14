PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Frankfurter Rundschau

Zeit für eine Reforrn der Pflege

Frankfurt (ots)

Die Pflegeversicherung ist selbst zum Pflegefall geworden. Ihre Leistungen werden durch die Inflation und Lohnsteigerungen entwertet, so dass die Eigenanteile im Heim ungebremst wachsen und sich die Angehörigen bei der Pflege zu Hause immer seltener professionelle Hilfe hinzuholen können. Ohnehin besteht ein Leistungsdickicht, bei dem kaum noch jemand so recht durchzublicken vermag. Eine Reform ist also überfällig - und so ist es lobenswert, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ihren Zeitplan einhält und pünktlich einen Zwischenbericht vorgelegt hat, auf dessen Grundlage dann bis zum Jahresende ein Reformvorschlag fertiggestellt werden soll. Der Bericht hat es in sich, denn er stellt erste Weichen: Die Arbeitsgruppe erteilt den Überlegungen aus der Union eine Absage, aus Spargründen in der Pflege Karenzzeiten einzuführen, in denen es trotz festgestellter Pflegebedürftigkeit keine Leistungen gibt. Gleichzeitig wendet sich die Kommission dagegen, den Pflegegrad 1 abzuschaffen.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell

