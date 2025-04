Frankfurter Rundschau

Kleptokrat außer Kontrolle

Der US-Präsident flutete auch diese Woche die Welt mit Attacken auf die Weltordnung und -wirtschaft. Im Strudel der Ereignisse darf ein schwerwiegender Verdacht nicht untergehen: der, dass sich Trump und sein Umfeld offenbar massiv bereichert haben.

Es ist ein Alarmsignal für die US-Demokratie. Zu den autokratischen Ambitionen treten kleptokratische. Am Mittwoch postete Trump auf seiner Plattform: "THIS IS A GREAT TIME TO BUY!!! DJT" - kurz vor der Börsenrallye nach seiner Zoll-Kehrtwende. Seine Initialen "DJT" (sonst unüblich in seinen Posts) entsprechen auch dem Börsenkürzel seines Medienunternehmens. Die Demokraten sehen im Vorgang einen manipulativen Aufruf, gezielt Trump-Aktien zu kaufen.

Autokratien sind oft durch systematische Straflosigkeit der Machtelite gekennzeichnet. Mit Blick auf die juristischen Schwierigkeiten, Trumps habhaft zu werden, ist zu befürchten, dass die USA auch davon nicht mehr weit entfernt sind.

