Sträflich vernachlässigt

Da läuft was gewaltig schief. Die Anträge zur Förderung der energetischen Sanierung von Gebäuden haben sich halbiert. Dabei sind Fortschritte im Wärmesektor enorm wichtig. Nicht nur weil er den Klimaschutzzielen der Bundesregierung deutlich hinterherhinkt. Die Sanierung von Wohnhäusern schützt auch vor steigenden Heizkosten. Dass Hauseigentümer:innen dennoch die Finger davon lassen, hat mehrere Gründe. Natürlich spielen gestiegene Kosten und höhere Zinsen eine Rolle. Hinzu kommt aber auch, dass die unsägliche Debatte der Ampel über den "Heizhammer" zusätzliche Verunsicherung gezeitigt hat. Und, was gerne vergessen wird: Die Regierung hat im vorigen Jahr die Fördersätze für Sanierungen zusammengestrichen. Das zeigt: Wer sich für Wärmepumpen starkmacht, muss sich auch um die energetische Sanierung kümmern. Ein Sofortprogramm muss her. Doch nach dem Heizungsdesaster sieht es nicht mehr danach aus, dass die Ampel dazu noch in der Lage ist.

