Peinlicher Trump

Das in New York verkündete Zivilurteil gegen Donald Trump ist eine düstere Premiere in der Geschichte der USA. Nie zuvor musste die amerikanische Justiz einen früheren Präsidenten wegen sexueller Übergriffe zu Schadenersatz verurteilen. Das Urteil wird in den kommenden Wochen hoffentlich eine Debatte anstoßen über Amerikas Zukunft, politisch, gesellschaftlich und auch kulturell. Denn es geht nicht nur um einen früheren, sondern auch einen möglichen künftigen Präsidenten: Trump genießt im Lager der Republikaner unter allen potenziellen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 aktuell die größte Zustimmung. Die Trump-Fans, vom Wahlkampfmanager in Washington bis zum eifrigen Vorwahl-Wähler und Wählerin irgendwo in der Provinz, müssen sich fragen lassen: Ist das euer Ernst? Soll dieser peinliche Mann, ein schmieriger Typ, der schon als Nachbar ein Alptraum wäre, allen Ernstes noch einmal zur Präsidentschaftswahl antreten?

