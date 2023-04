Frankfurter Rundschau

CDU-Vize Prien: "Abgrenzung zur AfD ist existenziell für die CDU"

Frankfurt (ots)

CDU-Vizevorsitzende Karin Prien hat betont, wie wichtig es für ihre Partei sei, sich gegen rechts abzugrenzen. "Die CDU muss, um erfolgreich zu sein, Volkspartei der Mitte bleiben, deshalb darf sie den Weg der Republikaner in den USA eben nicht gehen", sagte sie der Frankfurter Rundschau (Samstagsausgabe). "Es sind sich alle Mitglieder aller Führungsgremien der Bundespartei einig, dass die Abgrenzung zur AfD existenziell ist für die CDU."

Sie plädierte für eine sachliche Debatte zu Migration und Flucht. Die CDU müsse "genau auf die richtige Tonlage achten". In Bezug auf die Äußerung des Parteivorsitzenden Friedrich Merz über "kleine Paschas" mit migrantischen Wurzeln, die laut Merz in den Schulen Probleme machen, sagte sie, sie selbst würde eine solche Äußerung nicht machen. Missstände in manchen Stadtteilen müssten bearbeitet werden, allerdings ohne einen Generalverdacht gegenüber Menschen mit Zuwanderungshintergrund zu äußern.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell