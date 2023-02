Frankfurter Rundschau

Die Brexit-Notbremse

Frankfurter Rundschau (ots)

Egal wie die europäische Zukunft Großbritanniens mal aussehen wird: So wie vor 2016 wird sie nicht mehr. Wäre da nicht der neue europäische Krieg, allein all das von politisch Minderbemittelten (Farage, Truss...) zerschlagene Porzellan würde sich nicht mehr kitten lassen. (...) Die entscheidende Geschichte ficht Sunak mit einer politischen Randerscheinung aus: den protestantischen Sekten in Nordirland. Deren gesamte politische Tradition basiert auf sturem Extremismus, Hauptsache, es gereicht zum eigenen Vorteil. Als Mehrheitsbeschaffer der Torys hat man sie 100 Jahre lang ertragen. Jetzt sind sie für die Mehrheit der Konservativen ein bedrohlicher Klotz am Bein geworden. Wenn Sunak diesen Klotz auf den Müllhaufen der Geschichte bugiseren kann, dann hat Großbritannien eine europäische Zukunft.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell