Sieger-Chance-Rente von monatlich 5.000 Euro, zehn Jahre lang, nach Baden-Württemberg

München (ots)

Die Gewinnzahl 584590 gehört für eine GlücksSpirale-Spielteilnehmerin aus Baden-Württemberg ab sofort zu den Lieblingszahlen, denn die sechsstellige Ziffernkombination machte sie am Samstagabend zur Sieger-Chance-Rentnerin. In den nächsten zehn Jahren bekommt die Gewinnerin aus dem Landkreis Schwäbisch Hall bis ins Jahr 2033 jeden Monat 5.000 Euro aufs Konto überwiesen, weil sie bei der GlücksSpirale-Zusatzlotterie einen Treffer in Gewinnklasse 2 gelandet hatte.

Die frisch gebackene Rentnerin ist LOTTO Baden-Württemberg bekannt, da sie mit Kundenkarte ihren Spielauftrag abgegeben hatte. Sie hatte mit einem Mehrwochenschein an LOTTO 6aus49, den Zusatzlotterien Spiel 77 und SUPER 6 sowie an GlücksSpirale und Sieger-Chance teilgenommen.

Alternativ zu der monatlichen Rente kann die Gewinnsumme im Gesamtwert von 600.000 Euro auch auf einmal ausgezahlt werden, die Entscheidung darüber liegt nun bei der glücklichen Gewinnerin.

Ein weiterer Sieger-Chance-Gewinn in Höhe von je 10.000 Euro fiel am Samstag nach Rheinland-Pfalz.

Die GlücksSpirale bietet jede Woche die Chance auf eine Rente von monatlich 10.000 Euro, die 20 Jahre lang ausbezahlt wird und weitere Geldgewinne von bis zu 100.000 Euro. Mit der Zusatzlotterie Sieger-Chance haben Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.

