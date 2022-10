Frankfurter Rundschau

Der Fachkräftemangel wird sich noch verstärken. Wenn das nicht zum Absturz der deutschen Wirtschaft führen soll, müssen Politik und Firmen ungewohnte Wege beschreiten.

Frankfurter Rundschau, 31.10.2022 (ots)

Der Arbeitskräftemangel wird bald die meisten Unternehmen und Branchen betreffen. (...) Klar ist: Die Politik, die Unternehmen und auch die Gewerkschaften müssen die Herausforderung ernst nehmen - und sie müssen an einem Strang ziehen. (...)

Dabei wird es auch darum gehen, Arbeit anders zu verteilen. Einerseits in einzelnen Unternehmen, wo vielerorts überflüssige Arbeitsbereiche geschaffen wurden - sogenannte Bullshit-Jobs. (...)

Andererseits muss die Arbeit vor dem Hintergrund des Personalmangels, des Klimawandels und der sozial-ökologischen Transformation branchenübergreifend neu verteilt werden. Eine unangenehme Wahrheit für Parteien und Gewerkschaften, die für den Erhalt von Arbeitsplätzen kämpfen - selbst dann, wenn Unternehmen und Branchen nicht mehr wettbewerbsfähig sind und nur noch künstlich am Leben gehalten werden. Das Gute an der ganzen Sache ist: In vielen Unternehmen und Branchen verschiebt der Arbeitskräftemangel das Machtgleichgewicht in Richtung der Beschäftigten. (...)

