Frankfurter Rundschau

Keine Militaristen, keine Pazifisten

Frankfurter Rundschau (ots)

Die Außenwahrnehmung der Grünen ist bisweilen absurd. Die 40 Jahre alte Partei wird immer noch an der Elle ihrer Frühzeit gemessen. Damals hatte sie mit der Bundeswehr wenig am Hut und fremdelte mit dem Kapitalismus. Das ist Vergangenheit und zeigt sich bei dem Vorwurf, die Grünen hätten angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine eine Wende vollzogen - vom Pazifismus zum Militarismus. Tatsächlich haben sie bereits im Konflikt um den Kosovo-Krieg 1999 eine Haltung entwickelt, die lautet: Beim Schutz Wehrloser ist militärische Gewalt nicht nur legitim, sondern mitunter zwingend. Dennoch wird manchen in der Partei mulmig. Sie wollen nicht diejenigen sein, die an der Heimatfront in der ersten Reihe stehen, wenn es um die Bewaffnung der Ukraine geht. Im Übrigen ist anders als auf dem Balkan vor über 20 Jahren eine Ausweitung des Krieges gegen die Ukraine auf deutsches Territorium nicht ausgeschlossen. Sollte es dazu kommen, würde nach Verantwortlichen gefragt.

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell