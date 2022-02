Frankfurter Rundschau

Ausweg gesucht

Frankfurter Rundschau (ots)

Risiken und Chancen liegen heute in Moskau beim Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eng nebeneinander. Geht die Sache schief, wird der Eishauch des Krieges das Leben aller Europäerinnen und Europäer verändern. Scholz stünde, aber das ist schon nicht mehr wichtig, in diesem Fall dumm da: ein Statist, der gegen Ende des Films, kurz vor dem krachenden Finale, noch mal ahnungslos durchs Bild gelaufen ist. Doch es kann auch anders kommen. Wenn Kanzler Scholz es klug anstellt und manches sich glücklich fügt, könnte tatsächlich er es sein, der Russland auf die letzte Abfahrt in Richtung Frieden lotst. Putin wird Scholz zuhören. Deutschland ist bei ihm nicht wie die USA komplett abgeschrieben als Feindesland. Scholz und Putin können also in Ruhe reden, über die Sache selbst. Wenn sie schlau sind, werden sie nicht noch mal schon bekannte Alleen hinunter wandern, sondern sich auf einen neuen Gedanken konzentrieren: die Ausfahrt.

