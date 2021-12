Frankfurter Rundschau

Der Überwachungswahn in griechischen Flüchtlingslagern muss gestoppt werden

Frankfurter Rundschau, 02.12.2021 (ots)

Bezahlt vom Steuergeld der Bürgerinnen und Bürger der EU nimmt Griechenland derzeit das Überwachungssystem "Centaur" in Betrieb: Es soll Asylsuchende in den Camps auf Schritt und Tritt beobachten und ihr Verhalten analysieren. (...)

Als wild, gewalttätig und lüstern galten in der griechischen Mythologie die Kentauren - halb Mensch, halb Pferd. Wer ein Programm dieses Namens gegen Schwache einsetzt, zeigt, was für ein Menschenbild er hat - und was er von Menschenrechten hält. Der Überwachungswahn gegen Geflüchtete muss gestoppt werden. Früher oder später droht er uns allen.

