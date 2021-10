Frankfurter Rundschau

Kommentar zum Klimagipfel in Glasgow

Frankfurt (ots)

Die wichtigste Frage ist nun: Können Glasgow und der just vorher stattfindende G20-Gipfel dem Klimaschutz noch neue Dynamik verleihen? Hier ruhen die letzten Hoffnungen auf den USA und der EU. Vor allem, nachdem China als globaler Obereinheizer am Donnerstag klargemacht hat, dass es, anders als erwartet, keine verstärkten Klimaanstrengungen mit Blick auf 2030 ankünden wird. Das Land steckt aktuell in einer Energiekrise und versucht, sie mit stärkerer Kohlenutzung zu lösen. (...) Die USA und die EU sind die großen Blöcke, die zumindest ansatzweise mit ihren "Green-Deal"-Plänen auf dem richtigen Kurs sind - und gemeinsam eine überzeugende Führungsrolle übernehmen könnten.

