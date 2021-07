Frankfurter Rundschau

Kommentar zum "Green Deal" der EU

Die Widerstände gegen den in jedem Fall nötigen Umbau der Ökonomien sind noch immer groß. Vor allem Wirtschaftslobbys, die ihre bisherigen Geschäftsmodelle gefährdet sehen, und die Osteuropäer, die vor sozialen Verwerfungen in ihren ärmeren Staaten warnen, brachten sich in Stellung. Dass von der Leyen und ihr für Klimaschutz zuständiger Vize Frans Timmermans das Paket doch halbwegs ungeschmälert durchbekamen, ist da schon eine Leistung.

Es betrifft praktisch alle Bereiche von Europas Wirtschaft und verändert das Leben seiner Bevölkerung. (...) Das zeigt, wie ernsthaft die Kommission das Thema angeht. Damit könnte der Green Deal durchaus Vorbild für parallele Projekte zum grünen Umbau in anderen Industriestaaten sein, wie etwa den USA, die Klimaneutralität ebenfalls bis 2050 anpeilen. Das heißt freilich nicht, dass alles sinnvoll ist, was von der Leyens Truppe plant.

