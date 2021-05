Frankfurter Rundschau

Kommentar zur FDP und der geplatzten geplanten Koalition in Frankfurt

Die FDP hat den Koalitionsvertrag in Frankfurt scheitern lassen und damit auch ein klares Signal an den Bund gegeben: Wer denkt, da wolle eine Partei Verantwortung übernehmen, sollte sich nicht täuschen lassen. Das doppelte Spiel der FDP: Regierungsfähigkeit vortäuschen und im Zweifel Lobbypartei bleiben. (...) Die FDP mag in Programmen und Reden für eine sozial gerechte Klimapolitik eintreten - wenn es ernst wird, bleibt sie simple Autofahrerpartei. Die nötige Wende in der Umweltpolitik ist mit ihr nicht zu machen.

