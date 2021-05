Frankfurter Rundschau

Genau hinschauen

Politikerinnen und Politiker sollten sich die geplante Übernahme der Deutsche Wohnen durch die Vonovia-Gruppe sehr genau anschauen. Eine maßgebliche Triebfeder sind Skaleneffekte - je mehr Wohnungen eine Firma besitzt, umso geringer sind die Kosten pro Wohnung. So lassen sich Renditen steigern. Und nur um Profite geht es den Firmen - die Slogans von sozialer Verantwortung, die von derartigen Konzernen drumherum gekleistert werden, dienen lediglich dem Marketing. Das bedeutet, dass es nach diesem Deal weitere Fusionen geben wird - allein schon weil die beiden Branchenriesen neue Maßstäbe setzen werden. Wohnungskonzerne werden mächtiger, auf regionalen Märkten Dominanzen entwickeln und Mietpreise in die Höhe treiben. Restriktionen können da helfen, etwa harte Mietpreisbremsen. Wirksamer wäre, wenn Städte die lange vernachlässigte Aufgabe des Wohnungsbaus wieder mutig in die Hand nehmen und das Angebot an bezahlbaren Wohnungen kräftig erhöhen. Das drückt das Mietpreisniveau automatisch.

