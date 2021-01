Frankfurter Rundschau

Astrazeneca: Der 1 b-Impfstoff

Meinung (ots)

Geradezu abstoßend wirkt das unwürdige Gezerre mit der EU. Die Politik mag unprofessionell agiert, zu wenig und falsch bestellt haben. Aber Astrazeneca gibt ein Bild ab, das alle Negativklischees bedient und dazu angetan ist, jene zu bestärken, die der Pharmaindustrie grundsätzlich misstrauen.

Dieser Eindruck reiht sich ein in eine Serie von - diplomatisch formuliert - suboptimal gehandhabten Geschehnissen, die bereits die klinischen Studienphasen des Impfstoffs begleitet haben. Angefangen bei der versehentlichen halben Dosis, die einigen Teilnehmer:innen gespritzt wurde über den unüblichen Weg der Ermittlung der Wirksamkeit bis hin zur Studiengruppe, in der Hochbetagte so gut wie gar nicht und schon Menschen im etwas fortgeschrittenen Lebensalter nur zu einem geringen Prozentsatz vertreten waren.

