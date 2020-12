Frankfurter Rundschau

Corona-Pandemie: Klarheit statt Illusionen

Höchste Zeit, dass die Politik aufhört, der allgemeinen Verunsicherung mit einer Springprozession ständig neuer Maßnahmen zu begegnen. Aber was sonst? Auf individuelle Vernunft zu setzen, ist offenbar eine Illusion. Und um gezielt die verletzlichsten Gruppen zu schützen, fehlt es an Konzepten. Wenn wir also härtere Restriktionen brauchen, sollten sie - unter Beteiligung der Parlamente! - beschlossen werden. Ohne Zeitlimits, an die eh niemand glaubt, aber verbunden mit einer regelmäßigen Prüfung, ob und wann sie wieder gelockert werden können. Das brächte Klarheit - und wir könnten in Ruhe über die Welt nach Corona nachdenken.

