Frankfurter Rundschau

Bloß kein Zugzwang

Frankfurter RundschauFrankfurter Rundschau (ots)

Großbritannien hat als erstes Land in Europa einen Corona-Impfstoff zugelassen. Nach dem Wettbewerb der Entwickler ist das Rennen um den Beginn der Massenimpfungen eröffnet, könnte man zugespitzt formulieren. So extrem dürfte es nicht sein, gleichwohl schleicht sich der Eindruck ein, dass das Ganze bei rasantem Tempo eine hohe Eigendynamik bekommen hat - und dass sich auch jene unter Zugzwang gesetzt fühlen könnten, die noch nicht so weit sind. Schnelligkeit geht nicht automatisch auf Kosten der Sorgfalt, dass letztere gewährleistet ist, wird fast gebetsmühlenartig wiederholt. Und doch: Kurz bevor es losgeht, ist vieles ungeklärt. Woher kommt im unterbesetzten öffentlichen Gesundheitswesen quasi aus dem Stand das Personal, das in Hallen Tausende am Tag impfen soll? Ist es richtig, zu einem Zeitpunkt, da nur eine von mehreren zu erwartenden Impftechnologien zur Verfügung steht, mit älteren Menschen zu beginnen? Vielleicht ist ein anderer Impfstoff für sie besser geeignet?

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell