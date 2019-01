Frankfurter Rundschau: Pressestimme zum Hackerangriff

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau kommentiert die Aufarbeitung des Hackerangriffs auf Prominente:

Die deutschen Sicherheitsbehörden sahen und sehen bei dem mutmaßlichen Hacker-Angriff auf Politiker, Journalisten und andere Prominente ziemlich schlecht aus. Obwohl der Cyber-Sicherheitsapparat in den vergangenen Jahren sukzessive ausgebaut wurde, ist er nicht auf Ballhöhe - egal ob aus Lethargie, aus Unvermögen oder weil Cyber-Abwehr nun mal ein schwieriges Geschäft ist. Etwas anderes kommt hinzu: Horst Seehofer wird bald 70 Jahre alt, versteht wenig von der Online-Welt und hat bis heute auch wenig Interesse an ihr erkennen lassen. Sein Augenmerk gilt bekanntlich anderen Themen. Der Hacker-Angriff ist beileibe nicht Seehofers Schuld. Doch die Bewältigung fällt fraglos in seine Verantwortung. Man darf und muss bezweifeln, ob er dieser Verantwortung gewachsen ist.

