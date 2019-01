Frankfurter Rundschau: Mehr Sicherheit

Frankfurt (ots) - Was muss denn noch alles passieren?! Seit geraumer Zeit schlagen wir uns mit einem - bestenfalls - gut gemeinten, aber schlecht gemachten Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen die asozialen Hassnetzwerke von Facebook und Co. herum. Und nun das: Ein Hackerangriff erschüttert Deutschland. Na klar sind wir wieder einmal vollkommen überrascht. Was nur die Schlussfolgerung zulässt, dass wir uns in den letzten Jahren offenbar nicht mit den wirklich wichtigen, den drängenden Digitalthemen beschäftigt haben. Zusammengefasst können wir sagen: Die Cyber-Attacke zeigt überdeutlich, was passiert, wenn jemand mit zureichend technischem Sachverstand sich ernsthaft darum bemüht, unseren schlampigen Umgang mit Daten auszunutzen. Und sie lässt ahnen, was noch möglich wäre, sollte ein talentierter Hacker sich mal die, sagen wir, Krankenhäuser oder Kraftwerke hierzulande vorknöpfen. Oder einfach mal das Ampelsystem auf unseren Straßen. Das ginge leichter, als wir uns vorstellen möchten.

