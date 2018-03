Frankfurter Rundschau: Pressestimme zu Trump und Handel

Frankfurt (ots) - Die Frankfurter Rundschau schreibt zu Trumps Drohung mit Zöllen:

Für die anderen ökonomischen Weltmächte ist diese Kampfansage sehr beunruhigend. Sie drohen zwar damit, ihrerseits Sanktionen zu verhängen. Doch steht ihnen mit den USA nicht bloß die größte Wirtschaftsmacht und vielfach ihr bester Kunde gegenüber, sondern die Nation, die bis heute den Bestand des Gesamtsystems garantiert - mit ihrer Macht, ihrem Finanzsystem und ihrem Militär. China, Europa und Japan brauchen daher die USA. Stiegen die USA tatsächlich in irgendeiner Weise aus, so handelte es sich um gar kein globales System mehr. Die bisher verregelte Konkurrenz um Weltmarktanteile würde dann freigesetzt. Und das wünschen sich nicht einmal die größten Freunde des freien Marktes. Asien und Europa müssen den USA also etwas bieten - und Trump wird sich nicht mit milden Gaben zufriedengeben.

