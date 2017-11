EANS-News: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG /

-------------------------------------------------------------------------------- Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Halbjahresergebnis Wien - Österreichische Staatsdruckerei Holding AG: Mit stabilem Ergebnis im ersten Halbjahr 2017/18 Österreichisches Hochsicherheitsunternehmen zieht positive Halbjahresbilanz- Super-Pass-Jahr 2017 souverän bewältigt Wien, am 16. November 2017: Die Österreichische Staatsdruckerei Holding AG zieht für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 eine positive Bilanz. Sowohl bei den Umsätzen als auch beim Ergebnis konnten Zuwächse erzielt werden. Der Zeitraum April bis September war geprägt vom Super-Pass-Jahr. Vor zehn Jahren wurden in Österreich die Reisepässe mit Chip eingeführt und aufgrund der zehnjährigen Gültigkeitsdauer kam es 2017 zu überdurchschnittlich hohen Anträgen, die fristgerecht und qualitätsgesichert erfüllt wurden. Dies schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Im ersten Halbjahr 2017/18 betrugen die Gesamterträge EUR 27,7 Mio. gegenüber EUR 23,7 Mio. im Vorjahr. Das Betriebsergebnis (EBIT) erreichte EUR 5,5 Mio. und lag um EUR 0,4 Mio. über Vorjahr. Das Finanzergebnis betrug analog zum Vorjahr EUR -0,2 Mio., womit sich ein Vorsteuerergebnis von EUR 5,3 Mio. (im Vorjahr EUR 4,9 Mio.) ergab. Nach Abzug der Ertragsteuern und dem sonstigen Gesamtergebnis nach Ertragsteuern betrug das Gesamtergebnis der Periode EUR 4,0 Mio. (im Vorjahr EUR 3,7 Mio.). Die OeSD Gruppe beliefert und betreut Kunden in mehr als 60 Staaten der Welt. Auch für sichere Identität in der digitalen Welt ist das heimische Hochsicherheitsunternehmen bestens gerüstet. Mit seiner international mehrfach ausgezeichneten App für sichere Identität MIA (My Identity App) ist die Staatsdruckerei im Bereich sicheren digitalen Identitätsmanagements weltweit führend. Eine eigene Forschungsabteilung beschäftigt sich mit der Zukunft der sicheren Identität. Über die OeSD Gruppe Die OeSD Gruppe ist einer von Europas führenden Anbietern von gesamtheitlichen Identitätsmanagementlösungen. Sie entwickelt und produziert Hochsicher- heitsidentitätsdokumente, wie z.B. den "Reisepass mit Chip und biometrischen Sicherheitsmerkmalen". "Digitale Sicherheit" ist ein Kernthema des österreichischen Hochsicherheitsunternehmens. Das Segment Security Print umfasst den Entwurf und die Herstellung von Hochsicherheitsdruckprodukten wie Blanko- Identitätsdokumente, Sicherheitszertifikate, Briefmarken, etc. Das Segment eGovernment umfasst die Entwicklung, Implementierung und Bereitstellung von Personalisierungslösungen für Identitätsdokumente (z.B. Reisepässe, Führerscheine, Personalausweise, Aufenthaltstitel, etc.). Rückfragehinweis: Mag. Helmut Lackner Chief Financial Officer Tel.: +43/1/206 66-208 lackner@staatsdruckerei.at Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG Tenschertstraße 7 A-1239 Wien Telefon: +43 1 206 66 FAX: +43 1 206 66 100 Email: office@staatsdruckerei.at WWW: www.staatsdruckerei.at ISIN: AT00000OESD0 Indizes: Börsen: Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Österreichische Staatsdruckerei Holding AG, übermittelt durch news aktuell