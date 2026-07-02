Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Sommer in Hessen erleben: WIBank fördert vielfältige Freizeit- und Tourismusangebote im ganzen Land

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Offenbach am Main (ots)

Die Sommerferien haben gerade begonnen und Hessen zeigt sich von seiner schönsten Seite. Ob Naturerlebnis, Kulturgenuss oder sportliche Aktivitäten: Das Land bietet eine beeindruckende Vielfalt an Ausflugszielen und Veranstaltungen für die ganze Familie. Der folgende Auszug ausgewählter Highlights unterstreicht die Attraktivität Hessens als Freizeit- und Reiseziel; sie wurden von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) im Auftrag des Landes Hessen und der Europäischen Union gefördert.

"Der Tourismus ist ein wichtiger Standortfaktor in Hessen", betont Dr. Michael Reckhard, Mitglied der WIBank-Geschäftsleitung "Ob Natur, Kultur oder Freizeit: Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Land Hessen Projekte zu ermöglichen, die die Lebensqualität in Hessen zeigen und gleichzeitig die regionale Wirtschaft stärken."

Bewegung, Natur und Abenteuer: Aktiv durch den Sommer

Ein besonderes Highlight für Aktivurlauber sind die Green Trails im Landkreis Waldeck-Frankenberg - ein netzartig angelegtes System von Mountainbike-Strecken. Perspektivisch entsteht hier ein Leuchtturmprojekt für nachhaltigen Aktivtourismus in Hessen: eines der größten zusammenhängenden Mountainbike-Streckennetze Europas mit rund 200 km speziell gebaute Trails plus weitere ca. 200 km Verbindungswege. Schon jetzt kann man verschiedene Abschnitte des Green Trails in mehreren Regionen Nordhessens, wie rund um Korbach, Willingen, Diemelsee und Waldeck, testen.

Auch Wanderfreunde kommen auf ihre Kosten: Hessen bietet zahlreiche abwechslungsreiche Routen durch Mittelgebirge, Wälder und entlang malerischer Seenlandschaften. Besonders empfehlenswert sind Ausflüge rund um den Eder- und Diemelsee, die mit modernen Besucherangeboten und attraktiven Uferpromenaden überzeugen.

Ein Ausflugstipp für Familien ist die Waldkugelbahn in Rotenburg an der Fulda: Auf über zwei Kilometern Wanderwegen verbindet sie Spiel, Naturerlebnis und Bewegung. Ergänzt wird das Angebot durch weitere schöne Attraktionen wie Barfußpfad, Spielplätze und Naturerlebnisse.

Kultur und Gemeinschaft: Sommer voller Erlebnisse

Neben Natur und Aktivität bietet Hessen auch kulturell ein abwechslungsreiches Sommerprogramm. Der Kultursommer Nordhessen verwandelt die Region meist von Juni bis August in eine große Bühne unter freiem Himmel. Konzerte, Theater und Workshops schaffen Begegnungsräume für Jung und Alt und stärken den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Solche Veranstaltungen zeigen eindrucksvoll, wie Kultur zur Lebensqualität beiträgt - ein Grund, warum die WIBank das Ereignis mit großer Freude unterstützt.

Tierische Begegnungen und spannende Einblicke

Ein weiteres Highlight ist der Tierpark Sababurg im Reinhardswald. Mit rund 900 Tieren in naturnahen Lebensräumen bietet er einzigartige Einblicke für Besucher jeden Alters. Neue Erlebnis- und Aufenthaltsbereiche wurden von der WIBank und dem Land Hessen gefördert und machen den Park zu einem attraktiven Ziel für Familienausflüge.

Wer sich für Geschichte und Technik interessiert, sollte das Besucherzentrum Edersee besuchen. Eine moderne 3D-Projektionsinszenierung vermittelt anschaulich die Entstehungsgeschichte des Sees - spannend, barrierefrei und wetterunabhängig.

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