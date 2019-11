Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH

Oldenburg bringt ein neues Hotelmagazin heraus

Oldenburg (ots)

"Business, Basketball, Balance", "Kam, sah - und blieb!" oder "Hier kannst du was erleben" - das sind nur drei Titel, die für ein verändertes Hotelverzeichnis von Oldenburg stehen. Die Oldenburger Hotels präsentieren sich in einem neuen gedruckten Format - ein Kooperationsprojekt der Oldenburger Hotels und der Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM). Finanziert wurde es von den Hotels. Insgesamt achtzehn Oldenburger Hotels zahlen nach Aufhebung der Beherbergungssteuer einen freiwilligen Beitrag an das Tourismusmarketing.

Bei der Umsetzung ist die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) dieses Mal einen neuen Weg gegangen. Mit einem Blick hinter die Kulissen sowie einem textlich, bildlich als auch im modernen Design gestalteten Magazin, ist das Produkt "Zu Hause - Zu Gast in Oldenburgs Hotels" entstanden. Das Magazin nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine persönliche Reise durch achtzehn Hotels. Auf 42 Seiten stehen die unterschiedlichen Häuser mit ihrem speziellen Charakter im Mittelpunkt. Jede Seite eröffnet ein neues Gesicht, einen anderen Oldenburger Stadtteil oder unerwartete Einblicke hinter Hotelfassaden. Jeder einzelne Beitrag hebt die Stärken jedes Hotels hervor und erkennt die Einzigartigkeit sowie Gastgeber-Philosophie der Hotelbetreiberinnen und Hotelbetreiber an. Darüber hinaus erhalten Leserinnen und Leser Inspiration für Veranstaltungen. Eine Übersichtskarte dient der Orientierung für die Anreise und die Lage.

Das Hotelmagazin ist die zentrale Broschüre in der Vermarktung der gewerblichen Unterkunftsbetriebe und wird kostenfrei ab dem 9. Dezember 2019 vertrieben. Das Magazin wird in den kommenden zwei Jahren auf Anfrage verschickt, auf verschiedenen Veranstaltungen verteilt und in der Oldenburg-Info im Lappan ausgelegt. Die Inhalte werden zudem auf der Website www.oldenburg-tourismus.de/hotelmagazin dargestellt.

Das Durchstöbern des gedruckten Magazins zahlt sich für aufmerksame Leserinnen und Leser sogar aus. Denn nur in dieser Version ist ein Gewinnspiel enthalten und damit durch Teilnahme die Gewinnchance auf einen von achtzehn Gutscheinen für eine Übernachtung im Doppelzimmer mit Frühstück.

Bildmaterial und Hotelmagazin als pdf (Copyright Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH): business.oldenburg-tourismus.de/pressetermin

Ein Presse-Exemplar können Sie unter presse@oldenburg-tourist.de anfordern. Wir senden es Ihnen gerne zu.

