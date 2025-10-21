ROSE Bikes GmbH

ROSE Bikes präsentiert neues Full-Power E-MTB "Slab Plus"

Mit viel Federweg und Bosch CX Motor geht Alles - von großer Tour bis steil und technisch.

Bocholt (ots)

Es ist das "Do-it-all-Bike": Das Slab Plus liefert Offroad-Fans ausreichend Power und Reichweite für ausgedehnte Touren abseits befestigter Wege. Gleichzeitig zeigt es sich als modernes und potentes E-Enduro, das jeden Trail, jedes technische Feature und jede steile Sektion bezwingt. Das E-MTB ist in drei Ausstattungsvarianten, den Farben "Off Snow White Shiny" und "Liquid Racing Green" und vier Größen (S,M,L,XL) ab einem Preis von 4.900 Euro erhältlich.

Die Brücke zwischen maximaler Performance und einem breiten Einsatzzweck zu schlagen war das große Ziel beim Slab Plus. "Mit dem neuen E-MTB sprechen wir den erfahrenen Mountainbiker, der kernige Enduro-Touren und Geschwindigkeit mag, ebenso an, wie abenteuerlustige Menschen, die sich gerne ausgiebig in der Natur bewegen. Dank der Vorbereitung für Licht und sorgfältig abgestimmten Komponenten hat das Bike außerdem smarte Features für den Alltag an Bord", sagt Michael Geke, Brand Manager Adrenaline bei ROSE Bikes.

Cleanes Design trifft auf moderne Technik

Im cleanen Carbonrahmen mit klaren Linien und markantem Look steckt moderne Technik, die durch das integrierte Design unaufdringlich wirkt, damit der Fokus aufs Wesentliche bleibt: das Fahrerlebnis. Der Bosch Performance Line CX Motor mit 85 Nm Drehmoment - jetzt per Software auf 100 Nm Spitzenleistung erweiterbar - liefert die perfekte Mischung aus Leistung und Fahrspaß. Der große Bosch Power Tube 800 in allen Modellen bringt die Ausdauer für tagesfüllende Ride-Outs und viele Höhenmeter mit. Für alle, die noch weiter wollen, ist der Rahmen für die einfache Nutzung eines Range Extenders mit 250 Wattstunden zusätzlicher Leistung vorbereitet.

Das Zusammenwirken progressiver Geometrie mit großem Federweg - 170 mm in der Front, 160 mm im Heck - und 29 Zoll Laufrädern schafft ein stabiles Fahrverhalten in jeder Situation und sorgt für viel Selbstvertrauen in anspruchsvollen Passagen.

Drei Ausstattungsvarianten für alle Einsatzzwecke und Vorlieben

Schon das Einstiegsmodell Slab Plus 70 für 4.900 Euro ist mit Rock Shox Fahrwerk, Sram Eagle 70 Transmission und Sram DB8 Bremsen für jedes Trail-Abenteuer gerüstet.

Das Top-Modell Slab Plus X0 für 6.900 Euro legt mit einem Rock-Shox Ultimate Fahrwerk, Sram X0 Drivetrain, Sram Maven Silver Bremsen und Newmen Beskar Laufrädern eine deutliche Performance-Schüppe obendrauf, während das Slab Plus XT mit Gabel und Dämpfer von Fox sowie elektronischer Schaltung und Vierkolben-Bremse aus der XT-Serie eine Ausstattung für Shimano-Freunde bereithält und sich mit einem Preis von 5.900 Euro in der Mitte einsortiert.

Das Cockpit stammt in allen Modellen aus einer neuen, von Rose selbst designten, Komponentenserie und bildet einen formschlüssigen Übergang zwischen dem Steuerrohr und der Lenkzentrale.

Das vollständige Presskit befindet sich hier zum Download.

