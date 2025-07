Diplomatic Council - Diplomatischer Rat

Jane Enny van Lambalgen, Eckhart Hilgenstock und Klaus-Peter Stöppler sind die Top Interim Manager 2025

Frankfurt (ots)

Die drei Top Interim Manager des Jahres 2025 gehören zum "Kreis der Besten"

Erstmals gemeinsame Auszeichnung der Diplomatic Council Future Academy und der Management-Community United Interim für herausragende Führungskräfte auf Zeit

Informationen zum Top Interim Manager 2026: www.diplomatic-council.org/topinterimmanager

Jane Enny van Lambalgen, Eckhart Hilgenstock und Klaus-Peter Stöppler sind die Top Interim Manager des Jahres 2025. Sie sind zugleich die allerersten Interim Manager, die diese von der Diplomatic Council Future Academy in Kooperation mit United Interim in diesem Jahr erstmals vergebene Auszeichnung erhalten. "Wer dieses Prädikat führt, darf sich zum Kreis der Besten zählen", erklärt Hang Nguyen, die Secretary General des Diplomatic Council.

"Alle drei haben diese Ehrung wohlverdient", sind sich Dr. Harald Schönfeld, Prof. Dr. Günther Singer und Jürgen Becker einig. Die drei bilden das Board of Examiners (Prüfungskommission), das über die Vergabe der Auszeichnung entscheidet. Dr. Harald Schönfeld ist Akademischer Direktor und Prof. Dr. Günther Singer, MBA, ist Dekan der Diplomatic Council Future Academy; Jürgen Becker ist Co-CEO von United Interim und langjähriger Branchengrande. Die drei haben gemeinsam das "Karriere-Handbuch für Interim Manager" geschrieben, das als Standardwerk in der Branche gilt.

Die drei Geehrten erhielten die Auszeichnung im Rahmen des Sommerfestes des Diplomatic Council in Frankfurt am Main aus den Händen von Hang Nguyen. Zur feierlichen Zeremonie war neben der Führungsspitze der DC Future Academy auch das Kuratorium angereist, das der deutsche Botschafter Prof. Dr. Heinrich Kreft (Vorsitzender) und der internationale Wissenschaftler und Unternehmer Dr. Govindraj Dempo, Ph.D. bilden. "Das ist wohl die höchste Ehrung, die man als Interim Manager erhalten kann", erklärte Hang Nguyen anlässlich der Verleihung.

Jane Enny van Lambalgen: Häufig von der Presse zitiert

Jane Enny van Lambalgen ist Founding Partner und Geschäftsführerin der Firma Planet Industrial Excellence. Für Unternehmen ist sie tätig als Interim Manager für Strategie, Operational Excellence, Turnaround, Supply Chain Management und Digital Transformation. Als Managerin auf Zeit übernimmt sie Positionen als CEO, Managing Director, COO, Delegierte des Verwaltungsrats, Aufsichtsrat und Beirat in der mittelständischen Wirtschaft. Schwerpunkte ihrer Tätigkeit sind internationale Operations-Einsätze mit Fokus auf Produktion, Supply Chain und Logistik. Sie zählt zu den am häufigsten zitierten Interim Managern in der deutschsprachigen Industriepresse.

Eckhart Hilgenstock: "Vorzeigetyp der Branche" (WirtschaftsWoche)

Eckhart Hilgenstock gehört zu den meistgefragten Interim Managern in Deutschland. Unternehmen holen ihn regelmäßig als Führungskraft auf Zeit in den Betrieb, wenn es um die Themen profitables Wachstum und Vertrieb sowie Digitalisierung und den KI-Einsatz in Organisationen geht. "Eckhart Hilgenstock gilt als Vorzeigetyp der Branche", schrieb die WirtschaftsWoche über ihn. Seine Erfahrungen hat er u.a. gesammelt als General Manager EMEA bei Microsoft sowie zuvor als Managing Director DACH bei Lotus Development und IBM Deutschland. Eckhart Hilgenstock erscheint regelmäßig in den deutschsprachigen Medien zum Thema "Künstliche Intelligenz im Business Development".

Klaus-Peter Stöppler: Fokus auf Bauwirtschaft, Immobilien, Energie und Industrie

Klaus-Peter Stöppler zählt zu den renommiertesten Executive Interim Managern Deutschlands mit über 35 Jahren Erfahrung in den Branchen Bauwirtschaft, Immobilien, Energie und Industrie. Er begleitet mittelständische Unternehmen als permanenter Beirat oder als Interim Manager auf Zeit. Seine Expertise umfasst Bauprojektmanagement, Unternehmensrettung und strategische Beratung. In der Presse für die Baubranche ist er ein häufig nachgefragter Autor für Fachbeiträge und Kommentare.

Co-Autoren des "United Interim Wirtschaftsreport 2025"

Alle drei Top Interim Manager 2025 gehören zum kleinen Kreis der Verfasser des vielbeachteten "Wirtschaftsreport 2025" der Management-Community United Interim. Co-Autoren neben Jane Enny van Lambalgen, Eckhart Hilgenstock und Klaus-Peter Stöppler sind Dr. Bodo Antonic, Ulvi Aydin, Ulf Camehn, Ruben Faust, Christian Florschütz, Roland Streibich und Karlheinz Zuerl. Der Report basiert auf einer wissenschaftlich fundierten Umfrage unter 550 Interim Managern. "Interim Manager sind gestandene Führungskräfte, die von den Unternehmen für eine begrenzte Zeit ins Haus geholt werden, um gezielt Projekte durchzuführen", erklärt Dr. Harald Schönfeld, warum Interim Manager als Seismografen der Wirtschaft gelten.

Hochqualifizierte und erfahrene Führungskräfte auf Zeit

Für die Auszeichnung als "Top Interim Manager" haben die Diplomatic Council Future Academy und United Interim hohe Hürden gelegt, um die Qualität der Ehrung zu betonen. Das Diplomatic Council ist ein globaler Think Tank mit Beraterstatus bei den Vereinten Nationen. United Interim gilt mit einer Reichweite von über 12.000 Interim Managern als führende Online-Community dieser Branche.

Die "Top Interim Manager" müssen eine jahrelange Exzellenz mit hohem Mehrwert für ihre Mandanten anhand konkreter Ergebnisse und Referenzen sowie fachlich anerkannte Publikationen nachweisen. Dazu gehört die Veröffentlichung von mindestens drei Case Studies als Nachweis der praktischen Erfahrung in der für Interim Management spezifischen Projektführung und Arbeitsmethodik. Über die eigene Person hinausgehend wird zudem vorausgesetzt, dass sich die Führungskräfte auf Zeit für ihre Branche engagieren. Dazu gehören die aktive Teilnahme an wissenschaftlichen Studien über Interim Management und die nachhaltige öffentliche Wirkung für das Thema in der Presse und den sozialen Medien. Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt nach Sichtung der Nachweise und "Viva Voce" vor einer Prüfungskommission. "Jane Enny van Lambalgen, Eckhart Hilgenstock und Klaus-Peter Stöppler übererfüllen alle gesetzten Kriterien in vorbildlicher Weise", erklärt Prof. Dr. Günther Singer.

Einreichungen für 2026 ab jetzt möglich

Aktive Interim Manager können Kolleginnen und Kollegen vorschlagen. Anerkannte Persönlichkeiten mit Bezug zu Interim Management haben ebenfalls ein Vorschlagsrecht. Bei allen Vorschlägen wird gebeten, die unter www.diplomatic-council.org/topinterimmanager aufgeführten Kriterien zu beachten. Eine Eigenbewerbung ist nicht möglich.

Vorschläge sind formlos, aber mit hinreichend Informationen, per E-Mail zu richten an topinterimmanager@diplomatic-council.org.

Die Ehrung der Interim Manager 2026 erfolgt auf der Diplomatic Council Gala am 12. Februar 2026.

Original-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuell