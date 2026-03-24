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Anlegertag München 2026: Das Finanzevent mit Substanz, Relevanz und Strahlkraft

Berlin/Dresden (ots)

Mehr als 80 Aussteller, rund 75 Fachvorträge und zahlreiche renommierte Marktkenner machen den Anlegertag München zu einem Pflichttermin für Anleger, Investoren und Trader.

Wer sich fundiert mit den Themen Geldanlage, Vermögensaufbau und Kapitalmarkttrends auseinandersetzen möchte, sollte sich den folgenden Termin vormerken: Der Anlegertag München versammelt am 28. März 2026 in der Motorworld München erneut die maßgeblichen Akteure der Finanzszene. Mit mehr als 80 Ausstellern, rund 75 Fachvorträgen und einem hochkarätigen Aufgebot an Börsenprofis, Analysten und Anlageexperten zählt die Veranstaltung zu den wichtigsten Finanzforen im süddeutschen Raum.

In einem Marktumfeld, das von geopolitischen Spannungen, wirtschaftlicher Unsicherheit sowie einer wachsenden Eigenverantwortung bei Vorsorge und Vermögensbildung geprägt ist, steigt der Bedarf an belastbarer Orientierung. Genau hier setzt der Anlegertag München an. Er bietet kompaktes Wissen, marktnahe Einschätzungen und direkten Zugang zu Experten, Strategen und Produktanbietern. Das Themenspektrum reicht von Aktien, ETFs und Anleihen über Rohstoffe und Kryptowährungen bis hin zu modernen Trading- und Allokationsstrategien.

Der Anlegertag München hat sich somit als feste Größe etabliert - sowohl für private Anleger als auch für ambitionierte Investoren und aktive Trader. Die besondere Qualität der Veranstaltung liegt in der Verbindung von fachlicher Substanz, persönlichem Austausch und einer Atmosphäre, die weit über das klassische Messeformat hinausgeht. In der Motorworld München trifft Kapitalmarktkompetenz auf eine außergewöhnliche Kulisse, die der Veranstaltung ihre besondere Strahlkraft verleiht.

"2026 wird der Anlegertag München größer, relevanter und inhaltlich stärker denn je. Wir bringen renommierte Experten, starke Marken und ein hochaktuelles Programm in einer Kulisse zusammen, die diesem Event eine besondere Qualität verleiht. Für Anleger, Investoren und Trader im Süden ist das ein echtes Muss", freut sich Kent Gaertner, Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Quadriga Communication GmbH und Veranstalter des Anlegertags.

Für Anleger, Investoren und Trader aus Süddeutschland ist der Anlegertag München viel mehr als nur eine Messe. Er ist Plattform, Orientierungspunkt und Treffpunkt in einer Person und für viele längst ein fester Termin im Kalender.

Der Anlegertag München findet am 28. März 2026 von 9:30 bis 17:00 Uhr in der Motorworld München, Am Ausbesserungswerk 8, 80939 München, statt. Der Eintritt ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung über die Webseite www.anlegertag-muenchen.de ist erforderlich.

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Die Quadriga Communication GmbH ist eine renommierte Agentur für Finanzkommunikation mit Sitz in der Hauptstadt Berlin. Sie bietet kompetente, hochwertige und zielorientierte Beratung rund um die Themen Öffentlichkeitsarbeit, Produkt- und Vertriebskommunikation, Markenkommunikation sowie Eventmanagement. Ihre Mitarbeiter decken unterschiedliche Kompetenzbereiche ab und verfügen neben langjähriger beruflicher Erfahrung in ihren jeweiligen Fachgebieten über ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft, Zuverlässigkeit und Loyalität. Zahlreiche namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Verlagsbranche schenken der Quadriga Communication GmbH ihr Vertrauen.

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