Der Berliner Börsentag 2021 - Endlich wieder vor Ort

Am 09. Oktober 2021 findet der Börsentag Berlin als erste und einzige Finanzmesse Deutschlands wieder als Präsenzveranstaltung im MOA Bogen statt. Mit einem ausgefeilten 2G-Hygienekonzept bekommen die Besucher endlich wieder die Möglichkeit, sich persönlich über alle Facetten des Themas Geldanlage zu informieren und den Größen der deutschen Finanzbranche ihre Fragen von Angesicht zu Angesicht zu stellen.

Die Wahl ist vorbei, doch wie es für Deutschland weitergeht steht deshalb noch lange nicht fest. Möglich wäre sowohl eine Ampel- als auch eine Jamaica-Koalition. Auch für eine Fortsetzung der großen Koalition würde es reichen, doch nach einem "Weiter so" sieht es aktuell nicht aus. Vielmehr scheinen sowohl die Grünen als auch die FDP für die neue Regierung gesetzt zu sein. Während die Grünen sich für neue Schulden und höhere Abgaben auf bestimmte Güter und Dienstleistungen aussprechen, stehen Steuererhöhungen und eine Aussetzung der Schuldenbremse für die FDP nicht zur Debatte. Die Frage ist also: Wo werden sich die zukünftigen Koalitionäre treffen und was bedeuten die verschiedenen Szenarien für die Finanzen deutscher Anleger?

Mögliche Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Finanzinteressierte auf dem Börsentag Berlin, der in diesem Jahr endlich wieder als physische Veranstaltung vor Ort stattfinden kann - übrigens als erste und einzige Finanzmesse in Deutschland in diesem Jahr! Insbesondere den vielen Börsenneulingen, die in den Monaten des Lockdowns angefangen haben, sich mit den Themen Börse und Geldanlage zu befassen, bietet sich damit die einzigartige Chance, mehr über die unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten zu erfahren, mit Anbietern ins Gespräch zu kommen und in zahlreichen Seminaren an ihrer Strategie zu arbeiten.

Der Börsentag Berlin am 09. Oktober 2021 im MOA Bogen bietet dafür die perfekte Gelegenheit. Auf der größten Finanzmesse für Privatanleger in Berlin und Brandenburg finden die Besucher gebündelte fachliche Kompetenz, die von Tipps für Einsteiger bis zu ausgefeilten Strategien für Profis alles bietet. Hier entdeckt garantiert jeder das Richtige für seine Finanzinteressen. Unsere rund 35 renommierten Aussteller werden die neusten Trends und Produkte rund um das Thema Geldanlage präsentieren. Zudem gibt es auch in diesem Jahr ein umfangreiches Programm an hochwertigen Vorträgen und Podiumsdiskussionen, bei denen die Kunden direkte und exklusive Einblicke der Branchenkenner aus erster Hand gewinnen können.

"Nach der Absage des Börsentags als physische Veranstaltung im vergangenen Jahr, haben wir uns entschlossen, die Messe online durchzuführen - auch weil uns bewusst ist, wie wichtig ein fundiertes Informationsangebot gerade in der aktuellen Zeit ist. Das hat hervorragend funktioniert und viel Anklang sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern gefunden. Trotzdem sind wir froh, dass wir in diesem Jahr wieder persönlich vor Ort sein können und den direkten Kontakt zu unseren Besuchern haben", erklärt Kent Gaertner, Geschäftsführer der Quadriga Communication GmbH und Mitveranstalter des Börsentags Berlin.

"Natürlich ist noch nicht alles Business as usual, immerhin ist die Pandemie noch nicht ausgestanden. Daher haben wir uns entschlossen, dass der Börsentag Berlin auf die 2G-Regeln setzt und ein entsprechendes Hygienekonzept ausgearbeitet", fügt Dirk Mahnert, Geschäftsführer der B2MS GmbH und ebenfalls Mitveranstalter des Börsentags hinzu. "So können wir unseren Besuchern einen ebenso spannenden wie auch sicheren Messeaufenthalt bieten."

Der Börsentag Berlin 2021 findet am 09. Oktober 2021 im Moa Bogen Center Berlin (Stephanstr. 38-43, 10559 Berlin-Moabit) statt. Ab 9.30 Uhr sind die Türen geöffnet. Um 17.00 Uhr endet die Veranstaltung. Der Eintritt zum Börsentag ist wie immer frei, eine Anmeldung über die Homepage ist in diesem Jahr jedoch aufgrund der Pflicht zur Kontaktverfolgung zwingend erforderlich. Der Börsentag Berlin findet gemäß der aktuellen Berliner Corona-Schutzverordnung unter 2-G-Regelung statt. Das heißt, der Zutritt zur Veranstaltung ist nur für vollständig Geimpfte und Genesene mit entsprechendem, digitalem Nachweis möglich.

Weitere Informationen, das vollständige Programm sowie die Möglichkeit zur Registrierung sind unter http://www.boersentag-berlin.de verfügbar.

