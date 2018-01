Schwäbische Zeitung: Mehr Mut zur Familie - Kommentar zum Elterngeld

Ravensburg (ots) - Auch wenn man sich hüten sollte, steigende Geburtenzahlen allzu schnell auf familienpolitische Leistungen zurückzuführen - eine feine Sache ist das Elterngeld Plus auf jeden Fall. Alles, was die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert, alles, was auch Väter mehr in die Erziehung einbinden kann, ist gut.

Denn zum einen ist es erklärtermaßen der Wunsch sehr vieler junger Frauen, in ihrem Beruf weiterzumachen, auch wenn sie Kinder haben. Und die Sehnsucht vieler junger Väter, dass auch sie etwas mehr Zeit für ihre Familie haben. Zum anderen wäre es angesichts einer alternden Bevölkerung und des Fachkräftemangels in Deutschland falsch, auf qualifizierte Frauen zu verzichten. Ihre Kompetenz und ihr Fachwissen werden gebraucht. Alles, was Müttern und Vätern erlaubt, sich Zeit für ihre Kinder zu nehmen und gleichzeitig im Beruf bleiben zu können, ist grundsätzlich zu begrüßen. Zumal es auch mehr Mut zur Familie machen kann.

