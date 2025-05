Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg - DPSG

"Prisma 2025" begeistert über 4.000 Pfadfinderleiter*innen - Fünftägiges Lager in Westernohe mit großer Abschlussfeier beendet

Bild-Infos

Download

Mönchengladbach (ots)

Mit einer emotionalen Abschlussfeier, einem riesigen Lagerfeuer sowie einer spektakulären Drohnenshow ist das bundesweite Pfadfinderleiter*innen-Lager "Prisma 2025" im DPSG-Bundeszentrum Westernohe zu Ende gegangen. Über 4.000 ehrenamtliche Pfadfinderleiter*innen der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) waren vom 30. April bis 4. Mai zusammengekommen, um sich unter dem Motto "Prisma - Vielfalt streuen" auszutauschen, voneinander zu lernen und die Vielfalt des Pfadfindens sichtbar zu machen.

Der feierliche Abschluss würdigte das ehrenamtliche Engagement der Pfadfinderleiter*innen in Deutschland, die in ihren lokalen Stämmen vor Ort Woche für Woche Kinder und Jugendliche in vier verschiedenen Altersstufen betreuen und Lager organisieren. Als symbolischer Höhepunkt des Abends stiegen leuchtende Drohnen über dem Zeltplatz auf und formten am Himmel die Pfadfinderlilie - das internationale Symbol der Pfadfinder*innenbewegung - sowie den Schriftzug "DPSG".

Das fünftägige Treffen bot ein breites Programm aus Workshops, Diskussionen und Kreativangeboten. Inmitten eindrucksvoller Lagerbauten entstanden Räume für Austausch, Reflexion und neue Ideen. Die Abende klangen bei Konzerten, Lagerfeuern und festlicher Stimmung aus.

Die DPSG-Bundesvorsitzende Annkathrin Meyer: "Die vielen inhaltlichen Angebote auf dem Platz waren eine tolle Unterstützung für die Arbeit in den Stämmen vor Ort. Gleichzeitig haben wir den Leiter*innen gezeigt, dass es unglaublich wertvoll ist, dass sie sich ehrenamtlich in unserem Verband und in der Gesellschaft engagieren."

Über die DPSG

Die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) ist mit 80.000 aktiven Mitgliedern der größte Verband von Pfadfinder*innen in Deutschland, hat bundesweit etwa 1.200 Stämme (Ortsgruppen) und bildet zusammen mit vier weiteren Verbänden (BdP, PSG, VCP, BMPPD) den Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände (rdp). Dieser ist Mitglied der Weltpfadfinder*innenbewegung. Die DPSG ist ein Verband mit eigenständigem Erziehungsauftrag. Die Ordnung des Verbandes beschreibt Grundlagen, Auftrag und Ziele der DPSG. Als Leitbild gibt sie Orientierung, Anstöße und benennt Verpflichtungen - sie zeigt Chancen für jedes einzelne Mitglied und die Gruppen des Verbandes auf. Ziel ist, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Verband in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Sie sollen sich ihrer sozialen, emotionalen, spirituellen, geistigen und körperlichen Fähigkeiten bewusst werden, diese weiterentwickeln und lernen, sie einzusetzen. Die DPSG ermöglicht ihnen, neue Erfahrungen zu machen. Dadurch eignen sie sich Kompetenzen in unterschiedlichen Bereichen an und lernen, diese innerhalb und außerhalb des Verbandes in Handeln umzusetzen. Auf Grundlage des Wertekanons der DPSG, der ein Zusammenspiel aus pfadfinderischen, gesellschaftlichen sowie christlichen Werten ist, bilden sich junge Menschen eine Meinung darüber, wie die Gesellschaft, in der sie leben, aussehen soll und setzen sich dafür aktiv ein. Sie lernen, als verantwortungsbewusste Bürger*innen, als Christ*innen sowie als Mitglieder ihrer lokalen, nationalen und weltweiten Gemeinschaften zu handeln sowie Verantwortung für andere zu übernehmen. Sie verstehen sich als Friedenspfadfinder*innen.

Original-Content von: Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg - DPSG, übermittelt durch news aktuell