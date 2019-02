PSM Vermögensverwaltung

Müssen Notenbanken weiter staatliche Ausgabenprogramme finanzieren? / Japan zeigt, wie man dabei einen Staatsbankrott verhindert

Die Angst wächst, dass der nächste Crash schlimmer als die Finanzkrise von 2008 werden könnte. Der Internationale Währungsfonds (IWF) warnt derzeit vor Sturmwolken in der Weltwirtschaft. Renommierte Wirtschaftsexperten reden sogar von einem möglichen Totalkollaps ähnlich der Wirtschaftskrise der 1930er Jahre.

Zugegeben, die Verschuldung der Weltwirtschaft ist gewaltig und seit der Finanzkrise 2008 nochmals um 80 Billionen US-Dollar auf aktuell über 250 Billionen US-Dollar gestiegen. Ein stärkeres Finanz- und Wirtschaftsbeben können wir bei der PSM Vermögensverwaltung GmbH in den nächsten Jahren nicht ausschließen. Einen Finanz- oder Wirtschafts-Crash wie in den 1930er Jahren halten wir aus folgenden Gründen für eher unwahrscheinlich:

Die Möglichkeiten der Regierungen und Notenbanken Wirtschafts- und Finanzcrashs zu vermeiden, sind heutzutage theoretisch unbegrenzt. Japan ist hierfür ein Paradebeispiel: Das Land hat dreimal so hohe Staatsschulden im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt wie die EU und mehr als doppelt so viel wie die USA.

Inzwischen hat die japanische Notenbank fast die Hälfte aller Staatsschulden aufgekauft. Damit hat sie de facto den Staat teilweise entschuldet und einen Staatsbankrott verhindert. Eine ähnliche Entwicklung wird irgendwann auf alle anderen großen Industrieländer zukommen.

Die derzeitige Stärke der US-Wirtschaft beruht auf riesigen schuldenfinanzierten Ausgabenprogrammen. Bei einem stärkeren Wirtschaftsabschwung in Europa wird die EU mit Hilfe der EZB zu ähnlichen Maßnahmen gezwungen sein. Sinnvolle neue Schulden in unsere veraltete Infrastruktur, in Forschungsprogramme, in Bildung und Zukunftstechnologien sind immer noch besser, als eine neue Depression wie in den 1930er Jahren zu riskieren.

Die PSM Vermögensverwaltung GmbH mit Sitz in Grünwald bei München, steht zu ihren immer wieder getätigten Aussagen der vergangenen 15 Jahre. Privatwirtschaft und Staaten sind weltweit überschuldet. Die Nullzins-Droge zur Belebung der Weltwirtschaft hat inzwischen ihre Wirkung verloren. Jegliche Steuererhöhungen sind dagegen Gift. Dringend notwendige staatliche Konjunkturprogramme können deshalb nur noch die Notenbanken finanzieren.

