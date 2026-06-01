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IDEEMATEC ernennt Tobias Bischof-Niemz zum CEO - Mitgründer Mario Eckl wird Aufsichtsratsvorsitzender

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Wallerfing (ots)

Der strategische Führungswechsel positioniert IDEEMATEC für weiteres Wachstum als führender Solar-Tracker-Anbieter in einem weltweit rasant wachsenden Markt

IDEEMATEC, der führende globale Technologie-Anbieter für Solar-Tracker, gibt heute bekannt, dass Mario Eckl, CEO, Gesellschafter und Mitgründer des Unternehmens von seiner operativen Tätigkeit in das Amt des Aufsichtsratsvorsitzenden wechselt. Dr.-Ing. Tobias Bischof-Niemz, ehemaliges Vorstandsmitglied der ENERTRAG SE, wird ab dem 1. Juni 2026 die Position des CEO übernehmen. Er bringt zwei Jahrzehnte Erfahrung im weltweiten Sektor der erneuerbaren Energien mit.

Als einziges deutsches Unternehmen zählt IDEEMATEC seit Jahren konstant zu den 10 führenden Anbietern von Solar-Trackern der Welt. Mario Eckl hat das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmens maßgeblich geprägt und es von einem Unternehmen mit einem Produkt zu einem One-Stop-Solution-Anbieter transformiert. Unter seiner Führung erreichte IDEEMATEC den Meilenstein von 10 GW installierter Tracker-Kapazität - fast 5 GW wurden allein in den letzten drei Jahren in Betrieb genommen. Nach der erfolgreichen Lieferung seiner 2P-Tracker für ein 800-MW-Leuchtturmprojekt im Nahen Osten im Jahr 2021 brachte IDEEMATEC seinen L:TEC® 1P Tracker auf den Markt, der nun das Herzstück eines neuen 1-GW-Ankerprojekts in der Golfregion bildet. Das Unternehmen hat sich zudem als Pionier und Marktführer im Agri-PV-Segment etabliert, darunter der Gewinn des größten Agri-PV-Auftrags in Europa. Die L:TEC® Tracker-Familie, bestehend aus 1P-, 2P- und Agri-PV-Trackern - alle auf derselben Plattform aufgebaut - ist mittlerweile in Projekten in mehr als 30 Ländern vertreten, und die internationale Präsenz von IDEEMATEC erstreckt sich heute über Tochtergesellschaften auf fünf Kontinenten.

Gleichzeitig verändert die steigende Nachfrage nach resilienten Lieferketten und lokalen Umsetzungskapazitäten den globalen Solarmarkt grundlegend. Mit deutscher Ingenieurkompetenz, kombiniert mit starker lokaler Wertschöpfung und Umsetzungsstärke ist IDEEMATEC bestens für diese nächste Phase internationalen Wachstums positioniert.

Mario Eckl betont: "Das ist kein Abschied, sondern ein neues Kapitel - für mich und für IDEEMATEC. Gemeinsam mit einem außergewöhnlichen Team haben wir dieses Unternehmen in einem anspruchsvollen Marktumfeld aufgebaut, mit vollem Fokus auf das Produkt und darauf, der verlässliche Partner zu sein, auf den unsere Kunden zählen können. Ich bin stolz auf das, was wir bisher erreicht haben und bin überzeugt, dass Tobias die perfekte Wahl ist, um das Unternehmen durch seine nächste Wachstumsphase zu führen. Sein systemischer Blick auf den Energiemarkt, seine internationale Erfolgsbilanz und Vision für die Zukunft von IDEEMATEC ist genau das, was es in dieser nächsten Phase erfordert. Gemeinsam wollen wir IDEEMATEC international weiter skalieren und seine Position als führender Player in der weltweiten Solarindustrie stärken."

Eckl hat den Zeitpunkt der Übergabe bewusst gewählt: Mit allen Geschäftsbereichen auf Kurs und dem Unternehmen im exponentiellen Wachstum strebt IDEEMATEC neue Ambitionen an. Der Führungswechsel verdeutlicht das gemeinsame Ziel, das Unternehmen international weiter zu skalieren und auf dem soliden Fundament der vergangenen Jahre aufzubauen.

Dr. Bischof-Niemz ist gleichermaßen begeistert von seinem Einstieg: "Was mich zu IDEEMATEC geführt hat, ist eine Kombination, die selten an einem Ort zu finden ist: eine Technologie mit echter Relevanz für das zukünftige Energiesystem, ein Team mit glaubwürdiger globaler Kompetenz und ein Moment in der Energiewende, in dem Integration ebenso wichtig ist wie Skalierung. Das Solarfeld wird zum neuen Kraftwerk, und der Tracker ist seine entscheidende Komponente. Tracker sind ein wesentlicher Faktor für den Energieertrag und den Marktwert einer Anlage, für deren Zuverlässigkeit, Finanzierbarkeit und letztlich dafür, ob ein Projekt erfolgreich ist. IDEEMATEC hat genau die richtige Plattform für die bevorstehenden Chancen aufgebaut. Mario und ich sind vollständig auf einer Linie, wohin dieses Unternehmens steuert, und ich freue mich darauf, auf dem aufzubauen, was er und das Team geschaffen haben. IDEEMATEC tritt in diese nächste Phase aus einer Position der Stärke ein - mit herausragender Technologie, starker Marktdynamik und erheblichem internationalem Wachstumspotenzial."

Dr. Bischof-Niemz studierte Ingenieurwissenschaften und Energieregulierung in Darmstadt, Berkeley und New York und begann seine berufliche Laufbahn bei der Boston Consulting Group, wo er mehrere Jahre tätig war, bevor er den Schritt nach Südafrika ging. Dort gestaltete er die langfristige Kapazitätsausbauplanung für den südafrikanischen Stromsektor bei Eskom maßgeblich mit und übernahm Verantwortung für die Systemintegration der ersten Gigawatt an Wind- und Solarstrom. Im Anschluss baute er das Energy Centre beim Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) auf und leitete es. Seit seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2017 war er Teil des Führungsteams beim deutschen Erneuerbare-Energien-Entwickler und unabhängigen Stromerzeuger ENERTRAG SE, zuletzt als Mitglied des Vorstands mit Verantwortung für das internationale Geschäft, Engineering, Energiesysteme und Marktintegration sowie Projektrealisierung - und trieb damit die Planung und Umsetzung vollständig erneuerbarer Energiesysteme aktiv voran.

Über IDEEMATEC

IDEEMATEC ist ein führender globaler Anbieter von Solar-Trackern für Großprojekte und Agri-PV-Anwendungen.

Das modulare L:TEC® Tracker-Portfolio basiert auf einer einheitlichen Plattform und umfasst drei Tracker: den L:TEC® 1P, L:TEC® 2P und L:TEC® Agri-2P, die jeweils für spezifische Anwendungen und Geländeprofile ausgelegt sind.

Mit mehr als 10 GW installierter Tracker-Kapazität weltweit und Hauptsitz in Deutschland, ist IDEEMATEC seit 2003 ein verlässlicher Partner für Projektentwickler, EPCs und Investoren. Die internationale Präsenz gewährleistet starken lokalen Support und zuverlässige Projektabwicklung in globalen Märkten. IDEEMATEC zählt zu den Top 10 der globalen Tracker-Anbieter und ist das einzige deutsche Unternehmen in dieser Gruppe. Das Unternehmen hat zudem den weltweit größten 2P-Solarpark in der MENA-Region realisiert und hält mehr als 80 Patente - ein Beleg für seine solide Innovationsstärke

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