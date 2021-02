WINGS Fernstudium

Abi und dann?

Onlinestudium: die Alternative zum Präsenzstudium

Bild-Infos

Download

Wismar (ots)

Onlinestudiengänge sind nicht nur bei Berufstätigen gefragt, sie können auch für Abiturienten die bessere Wahl sein - kurze Studiendauer, staatlicher Hochschulabschluss und Kostenvorteil inklusive.

Das Abi in der Tasche. Mit einem Studium soll nun der nächste Schritt zu einer vielversprechenden Karriere folgen. Doch ist es nicht immer leicht, den idealen Studienplatz zu finden - ob nun aufgrund langer Wartesemester, weit entfernter Studienstandorte oder einfach, weil Wohnung und Nebenkosten in der Großstadt die finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Ein ortsunabhängiges und zeitlich flexibles Onlinestudium kann gegenüber einem konventionellen Präsenzstudium klare Vorteile bieten.

In vielen Köpfen findet ein Onlinestudium bei der Studienplatzsuche noch immer keine Beachtung, obwohl es dem klassischen Studienmodell in allen wichtigen Aspekten gleichwertig und in manchen überlegen ist. "Ein App-basiertes Onlinestudium macht zum Beispiel dann Sinn, wenn man den aktuellen Wohnort nicht wechseln kann oder will", sagt André Senechal, Pressesprecher von WINGS, dem Fernstudienanbieter der staatlichen Hochschule Wismar. "Oder wenn Nebenjob und feste Seminarzeiten unvereinbar sind."

Ein weiteres Plus für digitales Studieren kann der Kostenvorteil sein. Hohe Wohn- und Lebenshaltungskosten in der Großstadt übersteigen schnell die Gebühren für ein Onlinestudium. "Bei WINGS kostet etwa der Bachelor Personalmanagement inklusive aller Leistungen und Lehrmittel 159 Euro im Monat. Allein ein WG-Zimmer in Berlin kostet im Durchschnitt jeden Monat 480 Euro. Von den weiteren Kosten einmal abgesehen."

So lässt sich nicht nur bares Geld sparen, auch seine anderen Vorteile kann das Online-Studienformat souverän ausspielen: Ortsunabhängigkeit und eine äußerst flexible Einteilung der eigenen Studienzeiten. "Da ich zu Studienbeginn in London lebte, beeindruckte mich die Möglichkeit, studieren zu können, ohne an Präsenzveranstaltungen gebunden zu sein. Tutorien werden aufgezeichnet und Vorlesungen sind durchgehend online verfügbar. Man ist zeitlich komplett unabhängig", sagt Natalie Mücke, die bei WINGS online ihren Bachelor in Betriebswirtschaft macht.

Bei allen Unterschieden zwischen den Studienformen sind zwei Dinge jedoch gleich: Je nach persönlichem Lerntempo erhalten die Absolventen eines Onlinestudiums bei WINGS ebenso nach sechs bis acht Semestern den staatlichen Hochschulabschluss wie Studierende an einer Präsenzhochschule. Von Marketing und Projektmanagement bis Sportmanagement und Wirtschaftspsychologie - wer ein Onlinestudium sucht, ist bei WINGS bestens aufgehoben. Alle Infos und Angebote auf >> wings.de/onlinestudium

Original-Content von: WINGS Fernstudium, übermittelt durch news aktuell