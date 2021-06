Dr. Wolz Zell GmbH

Rund 80 Prozent der Deutschen schlafen nicht genug. Umfragen zufolge sind es oft weniger als sieben Stunden pro Nacht. Schlafstörungen werden meist mit Medikamenten behandelt. Dabei wird häufig vernachlässigt, dass es nicht nur um das Einschlafen an sich geht, sondern es sich meist um ein ganzheitliches Problem handelt. Oft ist der Stresslevel am Tag zu hoch, so dass am Abend keine Ruhe gefunden wird. Mit dem Sleep Relax Duo bietet der Gesundheitsanbieter Dr. Wolz jetzt eine ganzheitliche Lösung für Einschlafprobleme.

Das Sleep Relax Duo besteht aus zwei Komponenten: Einer Morgenkapsel mit den Wirkstoffen Schlafbeerenwurzelextrakt (Ashwagandha), einem theaninhaltigen Grünteeextrakt und den Vitaminen B6 und B12. Dazu kommt eine Abendkapsel mit den Wirkstoffen Melatonin, Schlafbeerenwurzelextrakt und Zitronenmelisse.

Während die Abendkapsel ganz gezielt den Einschlafprozess fördert, unterstützt die Morgenkapsel Psyche, Nerven und Entspannung. Denn als eine der Hauptursachen von Ein- und Durchschlafproblemen ist zu großer Stress während des Tages ohne ausreichende Ruhe- und Erholungsphasen. Der zunehmend stressige Alltag mit Reiz- und Informationsüberflutung wird zurzeit zusätzlich bei vielen durch die Widrigkeiten der aktuellen Situation verstärkt, sei es durch Doppelbelastungen aufgrund von Homeoffice und Kinderziehung oder konkreten Existenzsorgen. Der Körper reagiert auf Stress, Zeitdruck und Probleme mit der vermehrten Ausschüttung von Adrenalin und Cortisol und hat dann abends Schwierigkeiten, zur Ruhe zu finden.

Ein ganzheitlicher Ansatz zur Unterstützung des gesunden Schlafens sollte daher auch die Förderung der nervlichen und psychischen Funktionen beinhalten. Denn nur wer entspannt und ausgeglichen durch den Tag kommt, kann abends gut einschlafen und ruhig durchschlafen. Für das Sleep Relax Duo werden Pflanzenextrakte verwendet, die einen hohen Anteil der wirkgebenden Inhaltsstoffe enthalten, nämlich die Withanolide aus der Schlafbeere, das L-Theanin aus dem Grüntee und die Hydroxyzimtsäure aus der Zitronenmelissse.

Für die Sofortwirkung und zur Linderung der Folgen eines Jetlags kann das Sleep Relax Duo vor dem Schlafengehen noch mit dem Einschlafspray Dr. Wolz ergänzt werden. Es enthält neben Melatonin einen Extrakt aus der Passionsblume.

Sleep Relax Duo besteht aus zwei verschiedenen Blistern mit unterschiedlichen Kapseln. Um die kombinierte Wirkung zu erzielen, werden täglich morgens eine Morgenkapsel und abends zwei Abendkapseln eingenommen. Eine Packung mit 60 Kapseln (PZN 17231382) kostet EUR 21,90. Vom Einschlafspray Dr. Wolz (30 ml für 9.95 EUR, PZN 17396060) werden 2-3 Sprühstöße pro Tag ca. 30 Minuten vor dem Schlafengehen direkt in den Mund gesprüht. Beide Präparate sind vegan, glutenfrei und frei von Gelatine, Lactose und Farbstoffen und sind in Apotheken und Reformhäusern oder im Dr. Wolz Online-Shop unter www.wolz.de erhältlich.

Über Dr. Wolz

Die Dr. Wolz Zell GmbH mit Sitz in Geisenheim/Rheingau entwickelt und produziert seit 50 Jahren hochwirksame Präparate zur Nahrungsergänzung. Die Wirksamkeit der Präparate beruht auf jahrzehntelanger Erfahrung in Verbindung mit dem Einsatz innovativer Technologie und ist durch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegt. Heute steht Dr. Wolz für ein breites Angebot an natürlichen, nachweislich wirksamen Präparaten zur Gesundherhaltung und Genesung, das in intensivem Austausch mit naturheilkundlich orientierten Ärzten, Kliniken und Wissenschaftlern permanent weiterentwickelt wird.

Weitere Informationen unter www.wolz.de.

