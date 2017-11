Berliner Zeitung: Kommentar zu Jamaika. Von Daniela Vates

Berlin (ots) - Ein paar Stunden oder Tage mehr schaden also nicht - selbst wenn die Unfähigkeit zur Einigung nur Verhandlungstaktik sein sollte. ... Das ändert nichts am Bild der Jämmerlichkeit. Daran haben manche Verhandler eifrig mitgezeichnet, die vier Wochen lang von den Verhandlungen wie von Folter sprachen und sich an Begriffen festbissen, als hätten sie lange nichts zu essen bekommen. ... Als Grundlage für eine Regierung müssen Union, FDP und Grüne nun nicht nur den Ärger um Zuwanderung, Klima und die Finanzen aus dem Weg räumen. Sie müssen auch daran arbeiten, gegenseitiges Vertrauen entstehen zu lassen.

