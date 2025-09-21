Huawei

Huawei stellt den dreistufigen „ACT"-Pfad und neun wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz vor

Shanghai (ots/PRNewswire)

– Neue Wege zur industriellen Intelligenz beschreiten

Leo Chen, Senior Vice President und President of Enterprise Sales bei Huawei, präsentierte heute auf der HUAWEI CONNECT 2025 die neuesten Erkenntnisse und Praktiken von Huawei für industrielle Intelligenz, einschließlich des dreistufigen „ACT"-Pfads des Unternehmens für intelligente Transformation. Während Chens Keynote mit dem Titel „Breaking New Ground to Industrial Intelligence" stellte Huawei außerdem neun wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz vor, die das Unternehmen gemeinsam mit seinen Partnern entwickelt hat.

Fünf wichtige Erkenntnisse über die Antriebsfaktoren für industrielle Intelligenz

KI-Technologie hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Chen merkte an, dass dies drei wichtige Fragen für Unternehmen aufgeworfen hat:

Wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihre KI-Investitionen einen echten Geschäftswert schaffen?

Wie können Unternehmen ihre eigenen Daten nutzen, um ihre Wettbewerbsvorteile zu verteidigen?

Wie können Unternehmen bewerkstelligen, dass KI-Anwendungsfälle nicht nur in Pilotprojekten, sondern in großem Maßstab eingesetzt werden?

Chen erläuterte anhand von drei Erfolgsgeschichten, wie Huawei mit diesen Fragen umgeht.

Erstens entwickelte Huawei eine dynamische Master-Sub-Agent-Architektur für den Bankensektor, die systematische Engineering-Fähigkeiten in die Arbeitsabläufe des Bankensektors einbezieht. Huawei unterstützte seinen Kunden bei der Beschleunigung von KI-Anwendungen mithilfe dieser Architektur in einer Reihe von Szenarien wie Interaktionen, Transaktionen und Risikokontrolle. Dadurch konnte der Kunde seinen Umsatz und seine Effizienz steigern und gleichzeitig ein effektiveres Risikomanagement betreiben.

Zweitens nutzte China Southern Power Grid die Ascend-Computing-Plattform von Huawei und das KI-Framework MindSpore, um ein großes Modell zu entwickeln, das sogenannte „MegaWatt". Dieses Modell läuft auf einem Ascend MoE Expert Parallelism-Cluster und kombiniert Computer Vision und natürliche Sprachverarbeitung. Es hat dem Kunden geholfen, die Effizienz der Fehler- und Risikoerkennung bei intelligenten Stromleitungsinspektionen um das Fünffache zu steigern und die Bilderkennungsgenauigkeit auf über 90 % zu erhöhen.

Drittens nutzte Runda Medical die Ascend-Inferenzserver von Huawei, um eine KI-Lösung für Krankenakten zu entwickeln, die sowohl die Qualität als auch die Effizienz der Krankenaktenführung verbessert. Seit der Einführung der Lösung im West China Hospital hat sich die Zeit für die Erstellung von Krankenakten auf etwa eine Sekunde verkürzt, was die Effizienz der Konsultationen im Krankenhaus erheblich verbessert hat.

Anschließend stellte Chen fünf wichtige Erkenntnisse vor, die Huawei im Laufe dieser und anderer intelligenter Transformationsprojekte gewonnen hat.

Erstens ist die Auswahl der richtigen Implementierungsszenarien entscheidend für eine erfolgreiche Transformation. Der Wert der KI liegt in ihrer Fähigkeit, Prozesse umzugestalten und die Bereitstellung intelligenter Produkte und Dienstleistungen zu fördern, wenn sie tief in die zentralen Produktionsszenarien integriert wird.

Zweitens hängen die Fähigkeiten branchenspezifischer Modelle von qualitativ hochwertigen vertikalen Daten ab. Allzweckmodelle begegnen bei der Anwendung in industriellen Szenarien oft Schwierigkeiten. Die erfolgreichsten Modelle sind diejenigen, die auf der Grundlage riesiger Mengen hochwertiger proprietärer Daten trainiert und feinabgestimmt werden, wodurch sie zu branchenspezifischen Modellen werden. Solche branchenspezifischen Modelle werden zu einem bedeutenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen.

Drittens wird neben KI-Agenten auch der Bedarf an großangelegter Inferenz weiterhin schnell wachsen und die Nachfrage nach großangelegter Inferenz befeuern.

Viertens: Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI wird zu einem neuen organisatorischen Paradigma.

Fünftens werden systematische Governance und Risikomanagement wichtiger denn je, was viele Unternehmen dazu veranlasst, eine effektivere Governance anzustreben. Das Ziel dieser Governance ist es, eine sichere, nachhaltige und vertrauenswürdige KI zu gewährleisten.

Der „ACT"-Pfad für industrielle Intelligenz

Der von Huawei vorgeschlagene dreistufige „ACT"-Pfad soll die Einführung von KI in allen Branchen fördern. ACT steht für: Bewerten Sie hochwertige Szenarien, kalibrieren Sie KI-Modelle anhand vertikaler Daten und transformieren Sie Geschäftsabläufe mit skalierten KI-Agenten.

Huawei bewertet hochwertige Szenarien mit seinem AI Scenario Assessment Framework, um den Geschäftswert, den Reifegrad des Szenarios und die Integration von Geschäfts- und Technologieaspekten zu evaluieren. Dieses Framework hat Kunden bereits geholfen, mehr als 1.000 zentrale Produktionsszenarien für die Einführung von KI zu identifizieren.

Das Unternehmen bietet außerdem eine vollständige Toolchain und ein KI-Sicherheitssystem, das Unternehmen bei der Kalibrierung allgemeiner Modelle und der Erstellung branchenspezifischer Modelle unterstützt. Diese Toolchain nutzt vertikale Daten, um Unternehmensrohdaten in Wissen und Wissen in Modelle umzuwandeln.

Für den letzten Schritt des ACT-Pfads, die Umwandlung von Geschäftsabläufen mit skalierten KI-Agenten, bietet Huawei eine Versatile-Plattform aus einer Hand, die automatisch Agenten generieren kann, sowie Workflows mit mehr als 100 Schritten. Diese Plattform beschleunigt die Bereitstellung von Agenten. Das Unternehmen hat darüber hinaus ein Programm zur Förderung von KI-Talenten entwickelt, das Fachleuten dabei hilft, KI-Agenten effektiv zu entwickeln, einzusetzen und zu betreiben.

Unternehmen, die den ACT-Weg einschlagen wollen, benötigen eine KI-orientierte IKT-Infrastruktur, die den gesamten Prozess abdeckt, von der Datenaufbereitung und -bewegung bis hin zu Modelltraining, Inferenz und Entwicklung. Chen betonte, dass Huawei zu diesem Zweck weiterhin Innovationen in den Bereichen Datenspeicherung, Datenverarbeitung und Netzwerke vorantreibt und an der Entwicklung integrierter Produkte arbeitet, die den Prozess für Kunden vereinfachen. Beispiele für diese Produkte sind AI-Storage- und Unified-Cache-Manager-Plugins, 800GE-Hochgeschwindigkeits-Netzwerklösungen für Rechenzentren, die äußerst zuverlässigen optischen StarryLink-Module des Unternehmens und das Ascend AI SuperPoD 384.

Markteinführung: Neun gemeinsam entwickelte Lösungen für industrielle Intelligenz

Huawei fördert ein Ökosystem für die Zusammenarbeit „Huawei + Partner", das durch drei Hauptinitiativen entwickelt wird: die Öffnung ihrer Software, Hardware und Systeme, die Bereitstellung von Plattformen und Tools für ihre Partner und die rasche Verbreitung erfolgreicher Praktiken durch den Erfahrungsaustausch in der Branche. Bis heute konnte das Unternehmen über 6.300 Kunpeng-Partner, 2.700 Ascend-Partner, 70 Beratungsunternehmen und 750 ISVs für sein Ökosystem gewinnen.

Noch vor Ende der Keynote stellte Huawei neun wichtige Lösungen für industrielle Intelligenz vor, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Partnern entwickelt hat: City AI Center & Foundation Model Solution, Intelligent Computing Labs Solution, Medical Technology Digital and Intelligence 2.0 Solution, Banking AI and Foundation Model Solution, Intelligent Manufacturing R&D Solution, SMART Logistics & Warehousing Solution, Intelligent Distribution Solution, Intelligent Exploration and Development Solution for Oil and Gas, sowie Steel Blast Furnace Temperature Prediction Solution.

