Huawei Network Summit 2023 (Europa): Innovationen hören nie auf und beschleunigen die intelligente Transformation in allen Branchen in Europa

Der Europa-Zwischenstopp des Huawei Network Summit (HNS) 2023 wurde erfolgreich in München, Deutschland, abgehalten und zog mehr als 500 Partner und Kunden aus über 30 Ländern an, darunter Deutschland, Frankreich, Italien, die Schweiz, Spanien und Portugal. Die Teilnehmer aus verschiedenen Branchen informierten sich über die Innovationen der Datenkommunikationstechnologie von Huawei und erkundeten, wie sie technologische Innovationen nutzen können, um die digitale und intelligente Transformation von Unternehmen zu beschleunigen und gemeinsam in Europa neue Werte zu schaffen.

Auf dem HNS hielt Leon Wang, Präsident der Datenkommunikations-Produktlinie von Huawei, eine Grundsatzrede mit dem Titel "Innovationen hören nie auf" (Innovations Never Stop) und beleuchtete, wie die intelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei die Netzwerkqualität auf ein neues Niveau hebt. Insbesondere verbessert Huawei seine CloudCampus-, CloudFabric- und CloudWAN-Lösungen unter den Aspekten Erfahrung, Intelligenz und Konvergenz weiter. Darüber hinaus stellte Huawei viele bahnbrechende Produkte vor, darunter Wi-Fi 7 APs für alle Szenarien, CloudEngine S8700 (ein hochwertiger Campus-Switch), CloudEngine 16800 Series 800GE Intelligent Computing Switches, NetEngine 8000 F8 (ein konvergierter Transportrouter) und iMaster NCE-basierte digitale Netzwerkkarten. All diese Angebote versorgen Netzwerke mit Innovationen und sorgen für eine beschleunigte digitale Produktivität.

Im Zuge der digitalen Transformation haben Kunden aus verschiedenen Branchen neue Anforderungen und Herausforderungen an Datenkommunikationsnetze gestellt. Als Reaktion darauf entwickelt Huawei seine intelligente Cloud-Netzwerklösung unter den Gesichtspunkten Erfahrung, Intelligenz und Konvergenz ständig weiter und arbeitet eng mit globalen Partnern zusammen, um Kunden beim Aufbau branchenführender Netzwerkinfrastrukturen zu unterstützen.

Auf dem HNS stellte Vincent Liu, Präsident der Abteilung Global Enterprise Network Marketing & Solution Sales von Huawei, die jüngsten Fortschritte und Errungenschaften des IP-Clubs im vergangenen Jahr vor und überreichte anschließend Auszeichnungen an herausragende Diamantmitglieder.

Der IP-Club ist eine von Huawei initiierte Kommunikationsplattform für die IP-Branche. Laut Vincent Liu wird Huawei den IP-Club-Betrieb stärken und den IP-Club-Mitgliedern verschiedene Aktivitäten anbieten, die nur für Mitglieder bestimmt sind, wie z. B. persönliche technische Workshops, persönliche Treffen mit Branchenexperten, IP-Club-Karneval und gegenseitige Interaktion in der Online-Community. Bis heute hat Huawei weltweit über 3000 IP-Club-Mitglieder zusammengebracht.

Als führender Anbieter von Datenkommunikationsprodukten und -lösungen wird Huawei weiterhin mit Partnern zusammenarbeiten, um kontinuierlich Innovationen für die digitale Transformation der Branche zu entwickeln. Auf diese Weise wird Huawei erstklassige Lösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen bereitstellen.

