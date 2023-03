Huawei

Tech4Nature: Warum gesunde Wälder gesunde Menschen bedeuten

Shenzhen, China, 21. März 2023 (ots/PRNewswire)

Der diesjährige Internationale Tag der Wälder am 21. März, der unter dem Motto „Wälder und Gesundheit" steht, ist ein Aufruf an die Menschheit, ihre Beziehung zu den Wäldern der Erde und ihre direkten Auswirkungen auf unsere Langlebigkeit und unser Wohlbefinden zu berücksichtigen.

Viele sind mit der Metapher vertraut, dass Wälder die Lunge des Planeten sind, und wissen, dass sie saubere Luft ausatmen und als lebenswichtige Kohlenstofflager dienen, wodurch sie die Auswirkungen des Klimawandels mildern. Weniger sind sich jedoch der inhärenten Verbindungen der Wälder mit unserer täglichen Gesundheit bewusst.

Wussten Sie das schon?

Neben den Lungen des Planeten sind Wälder auch die Apotheke und Speisekammer der Natur.

Sie versorgen uns mit rund 25 % der in westlichen Ländern genutzten Heilmittel, mit mehr als 50.000 Pflanzen, die zu modernen Medikamenten beitragen. Eine Studie in 27 afrikanischen Ländern zeigte, dass Kinder, die in wäldlichen Gegenden leben, eine um 25 % höhere Ernährungsvielfalt hatten, dank einer Fülle an Obst, Gemüse, Wildfleisch, Fisch und essbaren Ölen.

Aber die Prognose für Wälder ist alarmierend. Etwa 35 % der Waldbedeckung der Welt ist verloren gegangen und bei 82 % der übrigen Waldbedeckungen hat sich deren Zustand verschlechtert.

Die Schnelligkeit und das Ausmaß dieser Bedrohungen erfordern eine langfristige, engagierte Intervention.

Eine Geschichte des Schutzes

Eine Möglichkeit zum Schutz von Waldökosystemen besteht darin, illegalen Holzeinschlag zu verhindern, der bis zu 90 % aller Holzaktivitäten ausmacht und in starkem Maße für die globale Entwaldung verantwortlich ist.

In Similajau National Park im malaysischen Staat Sarawak arbeiten wir mit der Sarawak Forest Department and Sarawak Forestry Corporation zusammen, um der Regierung von Sarawak beim Schutz ihrer Regenwälder zu helfen. Der Park hat nicht nur eine reiche Artenvielfalt, sondern ist auch eine nachhaltige Quelle für Medizin und Nahrungsmittel für die Menschen vor Ort, von denen viele als ihre Existenzgrundlage auf den Wald angewiesen sind.

Der illegale Holzeinschlag ist jedoch nach wie vor eine starke Bedrohung, die zu einer breiten Verschlechterung des Regenwaldökosystems und zum Verlust der biologischen Vielfalt führt.

Aber jetzt gibt es Hoffnung. Die Akustiküberwachungsgeräte „Guardian" können den Geräuschpegel von Lkw und Kettensägen erkennen, die für illegale Abholzungen verwendet werden. Jeder Guardian kann einen Bereich von 7 km abdecken und vernetzte Echtzeit-Benachrichtigungen über eine Cloud-Plattform an die Telefone von Rangers senden, was Interventionen in Echtzeit ermöglicht.

Audio- und Videoüberwachung und KI-Analysen können zudem dazu beitragen, gefährdete Arten anhand ihrer Geräusche zu überwachen. Durch die Verfolgung der Population und des Vorkommens können Naturschützer präzise Erhaltungsmaßnahmen entwickeln. Von besonderem Interesse sind Schirmarten, deren Wohlbefinden für die Gesundheit der Waldökosysteme von entscheidender Bedeutung ist. Beispiele für Projekte zur Überwachung der biologischen Vielfalt, die auf Schirmarten abzielen, sind unter anderem die Darwin-Füchse in Chile und Jaguare im mexikanischen Dzilam State Reserve.

Die Technologie kann auch in bewaldeten Gebieten intelligente Schutzmaßnahmen auslösen. In der Schweiz nutzt ein Pilotprojekt von Tech4Nature in Zusammenarbeit mit der IUCN und der Porini Foundation die Blockchain, um ein System zur Rückverfolgung der Kohlenstoffbindung zu entwickeln, das die Transparenz und Rückverfolgbarkeit von Transaktionen mit Kohlenstoffsenken in Wäldern verbessern soll, um diese Gutschriften zur Finanzierung anderer Projekte zur Erhaltung der biologischen Vielfalt zu nutzen.

All das sind Beispiele für Projekte zum Schutz von Waldökosystemen im Rahmen der TECH4ALL-Initiative von Huawei. Gemeinsam mit globalen Partnern wurden technologische Lösungen entwickelt, die Audio- und Videoüberwachungsgeräte, Kommunikationsnetzwerke, Cloud- und KI-Analysen umfassen. Diese können Arterhaltungsergebnisse erzielen, die noch vor einem Jahrzehnt unmöglich gewesen wären.

Da es wissenschaftlich erwiesen ist, dass ein enger Zusammenhang zwischen der Gesundheit der Wälder und der menschlichen Gesundheit besteht, müssen wir unsere Wälder unbedingt gesund erhalten. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, dass dieser Ansatz funktioniert. Und dieses Wissen treibt uns dazu an, mit unseren Partnern auch weiterhin eine gesunde und nachhaltige Zukunft für uns und unsere Wälder zu schaffen.

